モデル・俳優の林芽亜里さんが20歳の誕生日に、活動10周年を記念したカレンダーフォトブック「林芽亜里 anniversary calendar photobook 2026 CELESTINE 」の発売記念イベントに登壇しました。

今月5日に20歳の誕生日を迎えた林さんに、サプライズケーキが贈呈されると、“可愛い！ありがとうございます！”と満面の笑みを見せました。



撮影は初めての韓国で、３泊4日で行われたそうで、“それぞれのカットに時間をかけて撮影できたんですけど、私的にはすごくあっという間だった。いつの間にかもう4日目の帰りの飛行機の空港にいた”と振り返りつつ、“とにかくご飯が美味しかった。最初は、セーブしようかなと思ってたんですけど、実際に美味しそうな食べ物を見ると止まらなくなっちゃって。毎食のご飯は、スタッフさんと皆で、一つのテーブルを囲んで食べたっていうのがすごく思い出”とにっこり。









1番美味しかった物は決められないそうで、“今パッと思い付いたのは、1日目の朝ご飯に「アワビ粥」を食べたんですけど、こんなに濃厚で美味しいんだ！って。私のドストライクの味”と、熱弁しました。





タイトル「CELESTINE」というパワーストーンには「癒し」の意味もあるそうで、林さんにとっての癒しは「食」とのこと。

記者から好きな食べ物を聞かれると、“今、現状の好きな食べ物で言うと「生もずく」。最近知ったんですけど、すでに5袋くらい大きい生もずくをリピートしてます”と、20歳の好きな食べ物としては渋いチョイスに笑いが起こりました。







続けて、林さんは“ドラマの撮影で朝早かったりしても、ちょっと口に何か入れたいタイプ。「朝一番に生もずく」みたいな感じで、毎日食べてます”と明かしました。









