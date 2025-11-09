きょうは全国的に冷たい雨が降り、特に西日本は太平洋側を中心に雨足が強まるでしょう。念のため、落雷や突風にもご注意ください。北海道も広く雨となり、雪が降るのは標高が高い山となりそうです。

きょうは全国的に平年並みかやや低く、東京都心は師走並みの肌寒さとなるでしょう。雨の影響もあり、実際の気温より空気がヒンヤリと感じられそうです。日中にかけてあまり気温が上がりませんので、昼間も上着があると良さそうです。

＜きょう9日（日）の各地の予想最高気温＞

札幌： 9℃ 釧路： 9℃

青森：13℃ 盛岡：11℃

仙台：15℃ 新潟：16℃

長野：16℃ 金沢：18℃

名古屋：16℃ 東京：13℃

大阪：19℃ 岡山：17℃

広島：20℃ 松江：18℃

高知：21℃ 福岡：22℃

鹿児島：25℃ 那覇：29℃

あすとあさっては冬型の気圧配置となり、北海道の市街地や東北から北陸の山沿いで、雪が降る予想です。太平洋側は日差しがありますが、北よりの風が強く吹くでしょう。気温は北日本と東日本は日々の変化が大きく、朝晩は冷え込む日が多くなりそうです。

インフルエンザが例年より早く流行していますので、体調の管理にご注意ください。乾燥している日は、部屋の加湿を心がけると良さそうです。