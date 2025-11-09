◇FIFA U-17ワールドカップ(カタール、3日〜27日)

FIFA U-17ワールドカップは日本時間9日までにグループIからグループLの第2戦が行われました。

グループIでは首位だったチェコがブルキナファソに1-2で敗戦。2位だったアメリカは開始3分にタジキスタンに得点を許しましたが逆転勝利で首位に立ち、ノックアウトステージ進出を決めました。

グループJはアイルランドがウズベキスタンに2-1で勝利し連勝でグループ突破。グループKの首位・フランスと2位・カナダの対決は0-0の引き分け、グループLではオーストリアがマリに快勝でグループ突破を決めています。

これで全グループの第2戦が終了し、48チーム中、イタリア(グループA)、ポルトガル(グループB)、アルゼンチン(グループD)、ブラジルとザンビア(グループH)、アメリカ(グループI)、アイルランド(グループJ)、オーストリア(グループL)の8チームがノックアウトステージ進出を決めました。

現在日本は勝ち点4でグループB2位とし、第3戦は首位のポルトガルと対戦します。

今大会は各グループ上位2チームと、各グループ3位の成績上位8チームを合わせた計32チームがノックアウトステージに進出します。

【グループステージ第2戦 I〜L】＜I組＞ブルキナファソ 2-1 チェコアメリカ 2-1 タジキスタン＜J組＞パラグアイ 2-1 パナマアイルランド 2-1 ウズベキスタン＜K組＞フランス 0-0 カナダウガンダ 1-1 チリ＜L組＞オーストリア 3-0 マリサウジアラビア 3-2 ニュージーランド