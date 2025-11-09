「お仕事に息子と行った日」元アイドル、親子ショット公開「息子を守るために」「たくさん働いて、稼ぐぞ！」
元HKT48でモテクリエイターの“ゆうこす”こと菅本裕子ゆうこすさんは11月6日、自身のInstagramを更新。息子と撮影したショットを公開しました。
【写真】ゆうこすがベビーカーを持った親子ショット
コメント欄では、「ゆうこすみたいなママになりたい」「ジャケット可愛い！」「ゆうこす可愛過ぎぃぃ」「ずーっと可愛いを更新して、なおかつ色んな挑戦をしている」「コーデの差し色もとても素敵」「ゆうこすのポジティブ強気メンタル超推せる」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
「ジャケット可愛い！」ゆうこすさんは「お仕事に息子と行った日」「息子を守るためにも、たくさん働いて、稼ぐぞ！！！！という気持ちにもなるね 母は、強しですな」などとつづり、5枚の写真を載せています。ベビーカーに乗っている子どもとの親子ショットです。ゆうこすさんはワンピースの上にジャケットを羽織った姿で、息子の手にキスをする様子も見られます。
プライベートショットも多く披露10月22日には「仲良しの叔母の洋子おねえちゃんと、金沢へ」とつづり、プライベートを満喫する様子を披露したゆうこすさん。キャミワンピースに白いロングTシャツを着用した姿を載せていました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
