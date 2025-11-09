日本テレビ系列で現在放送中の及川光博主演の日曜ドラマ『ぼくたちん家』（毎週日曜よる10：30〜）。第5話が11月9日に放送予定です。

及川光博演じる、心優しきゲイの動物飼育員・波多野玄一（50歳）が恋をしたのは、手越祐也演じるクールなゲイ・中学教師の作田索（38歳）。

「恋なんていらない」と言う索に、玄一は家を買うことを提案する。

そんな2人の前に現れたのは、白鳥玉季演じる15歳のトーヨコ少女・楠ほたる。

そんなほたるが大金を手に言い放つ。

「私、あなたを買います。3000万円で。中学卒業までの半年間、親のフリしてください」

社会のすみっこで繋がった、3人の奇妙な生活が始まる。

笑って、泣いて、笑っちゃう、奇妙なホーム＆ラブコメディ。

主題歌は甲本ヒロト作詞・作曲によるザ・ハイロウズの『バームクーヘン』。1999年発表のハイロウズの名曲を、今回のドラマに合わせて編曲。牧歌的でかわいらしくアレンジされた曲を、及川光博、手越祐也、白鳥玉季の3人が歌います。

＊以下11月9日放送回のネタバレを含みます。



日本テレビ系列・日曜ドラマ『ぼくたちん家』

＜前回のあらすじ＞

「好きなんです！」――。

心優しきゲイのおじさん波多野玄一は、好きになってしまった中学校教師・作田索に想いを告白。今まで索にいろいろおせっかいを焼いていたのは、索のことが好きだから…。素直な気持ちを伝えるものの、その気のない索に「そんなことより、今はほたるさんのことですよ」とスルーされてしまう。

同じアパートで暮らす中学3年生・楠ほたると親子のフリをする契約を交わした玄一。その秘密を、ほたるの母・ともえ（麻生久美子さん）が残した3000万円を狙うロクデナシな実父・仁（光石研さん）に知られてしまった。

「あなた捕まりますよ？本当の父親が通報でもしたらどうするんですか？」と玄一を責める索は、事実を黙認していたアパートの大家・井の頭（坂井真紀さん）のことも「共犯ですよ」と非難。そうはいっても、もう親子の契約しちゃったし、今さら撤回できないし……と頭を抱える玄一。

翌日、ほたるから3000万円の在りかを聞き出そうと躍起になる仁が中学校にまで押しかけてきて、索が慌てて応対。「娘に会いに来たんですよ。悪いですか？」と開き直る仁。

索が「通報します？他人が親のフリしてるって」と探りを入れると、仁は「するわけないでしょ。だって、あの人捕まっちゃったら、俺がほたるの面倒みなきゃいけないでしょ」。仁の興味がお金にしかないと分かった索はムカついて、「もう来ないでもらえますか？」と仁を追い返し……。

一方、玄一は、パートナー相談所の百瀬（渋谷凪咲さん）とバッタリ鉢合わせ、索に告白してしまったことを打ち明ける。「でもまあ、向こうは興味ない感じだし」と肩を落とす玄一に、百瀬は「興味、持たせればいいんですよ。運命だって思わせるんです」とアドバイス。玄一は分かったような、分からないような……。

そんな中、ほたる宛てに差出人不明の手紙が届き、事態は急転！手紙を読んだほたるは、玄一の部屋に隠していた3000万円入りのスーツケースを持ってアパートを出るが、その直後、仁にさらわれてしまう――！

手紙の差出人は一体誰！？失踪中のともえ！？それとも3000万円を狙う仁のワナ！？ほたるを追いかける玄一と索！3人の運命が動き始める！！



日本テレビ系列・日曜ドラマ『ぼくたちん家』

＜第５話あらすじ＞

心優しきゲイのおじさん波多野玄一が暮らすアパートの隣の部屋に、車中泊を続けていた中学教師・作田索が引っ越してきた。

「これで正式にお隣さんですね」とニコニコ顔の玄一に、索は「車の中もそろそろ限界だし、新しい家もゆっくり探したいから引っ越すわけで。勘違いしないでくださいね」と、あくまで仮住まいであることを強調。それでもうれしい玄一は、大張り切りで引っ越しをお手伝い。

ところが、索と別れたはずの元恋人・吉田（井之脇海さん）が、引っ越しを手伝うため突然アパートにやって来て…。

予期せぬ状況にうろたえる玄一は「どういうことですか？別れたんですよね？」と索を追及。索はあっけらかんと、「別れましたよ。人手は多い方がいいかなって」。別れた後もつながっている索と吉田の関係に、玄一は気が気でなく…。

一方、同じアパートで暮らす中学3年生・楠ほたるは、大事な期末テストの直前だというのに、全然やる気なし。どうなるか分からない将来のために勉強するよりも、今を楽しむ方を選んでしまうが…。

どういう訳か、いつも一緒に遊んでいるトーヨコ仲間のなっち（大島美優さん）が急に高校受験に目覚め、支援団体の職員・鯉登（大谷亮平さん）に勉強を教わり始め…。

なんで今さら高校に？理由がさっぱり分からないほたる。よく考えてみたら、なっちの本名も、家のことも、通っている中学校も、なんにも知らない…。それって友達なんだっけ？ほたるはなっちのことが気になって仕方がなくなり…。

そんな中、アパートの大家・井の頭は、逃亡中のほたるの母・ともえに呼び出され、2人きりでこっそり落ち合う。緊張する井の頭に、ともえは今まで集めた全国各地のご当地キーホルダーを託すと、「ほたるに渡してほしくて。渡せばわかると思うので」。

どうやら、ともえはまだ逃亡を続けるつもりらしい。ほたるのことを不憫に思う井の頭は、ともえを見据え、「私は今日、あなたを連れて帰るためにここに来たから」――。

ともえの横領事件の真相がついに明らかに！？

終わる恋、始まる恋、そして、初恋――。玄一の恋には波乱の予感が！！