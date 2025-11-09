日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の第5話が11月9日に放送予定です。

【写真】元ホステスとの間に隠し子が発覚した耕造

本作は、山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）が原作。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーが日曜劇場で描かれます。



（c）早見和真／新潮社

大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じるほか、佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった、豪華キャストが出演。

第5話あらすじ

耕造（佐藤浩市）に隠し子が発覚！ 栗須（妻夫木聡）から説明を求められた耕造は、相手の女性は元ホステスの中条美紀子（中嶋朋子）で、今は前橋の病院で療養中だと明かす。

栗須は耕造に連れられて美紀子を見舞い、美紀子から大学生の息子・耕一（目黒蓮）の存在を聞く。事情を知った栗須が代わりに美紀子の援助を買って出たことで、耕造と栗須の信頼関係はより強固に。そして、息子の耕一もまた競走馬の世界に魅せられていた。

一方、内心穏やかではない耕造の妻・京子（黒木瞳）がある行動を起こす。

そんな中、デビュー戦で勝利したロイヤルホープと騎手の隆二郎（高杉真宙）は勢いに乗り、チームロイヤルは日本ダービーへの出走を決める･･･。