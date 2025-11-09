「ファミリア」初の“バスタイムに特化した雑貨”が登場！ クマちゃんの総柄フェイスパックなど5種
ベビー子ども服の「ファミリア」は、11月13日（木）から、おうち時間が楽しくなる新作ライフスタイル雑貨を、公式オンラインショップで発売する。
【写真】パッケージもかわいい！ クマちゃんの総柄「フェイスパック」
■バスタイムに特化した新シリーズ
今回登場するのは、“忙しい毎日の中でも、優しいパステルカラーとクマちゃんのアートでゆっくり一息、リラックスしたおうち時間を過ごしてほしい”という思いから生まれた、バスタイムにぴったりな5アイテム。
ラインナップには、弾力がありやわらかく、頭皮のマッサージや毛穴の汚れを落とす際に使えるシリコンタイプの「スカルプブラシ」が用意され、手のひらサイズで、片手で握りやすいのもポイントとなっている。
また、カラフルなクマちゃんが総柄でプリントされた「フェイスパック」も販売。キュートなパッケージも魅力的だ。
さらに、ボリューム感があり柔らかくふんわりとした肌触りのマイクロファイバー素材を使った「ヘアバンド」、「アームバンド」、シェニール織の「タオルハンカチ」も展開され、自分へのご褒美だけでなく、ギフトにもおすすめのアイテムがそろう。
【写真】パッケージもかわいい！ クマちゃんの総柄「フェイスパック」
■バスタイムに特化した新シリーズ
今回登場するのは、“忙しい毎日の中でも、優しいパステルカラーとクマちゃんのアートでゆっくり一息、リラックスしたおうち時間を過ごしてほしい”という思いから生まれた、バスタイムにぴったりな5アイテム。
また、カラフルなクマちゃんが総柄でプリントされた「フェイスパック」も販売。キュートなパッケージも魅力的だ。
さらに、ボリューム感があり柔らかくふんわりとした肌触りのマイクロファイバー素材を使った「ヘアバンド」、「アームバンド」、シェニール織の「タオルハンカチ」も展開され、自分へのご褒美だけでなく、ギフトにもおすすめのアイテムがそろう。