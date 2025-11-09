「タオルハンカチ」（税込 3300円）

写真拡大

　ベビー子ども服の「ファミリア」は、11月13日（木）から、おうち時間が楽しくなる新作ライフスタイル雑貨を、公式オンラインショップで発売する。

【写真】パッケージもかわいい！　クマちゃんの総柄「フェイスパック」

■バスタイムに特化した新シリーズ

　今回登場するのは、“忙しい毎日の中でも、優しいパステルカラーとクマちゃんのアートでゆっくり一息、リラックスしたおうち時間を過ごしてほしい”という思いから生まれた、バスタイムにぴったりな5アイテム。

　ラインナップには、弾力がありやわらかく、頭皮のマッサージや毛穴の汚れを落とす際に使えるシリコンタイプの「スカルプブラシ」が用意され、手のひらサイズで、片手で握りやすいのもポイントとなっている。

　また、カラフルなクマちゃんが総柄でプリントされた「フェイスパック」も販売。キュートなパッケージも魅力的だ。

　さらに、ボリューム感があり柔らかくふんわりとした肌触りのマイクロファイバー素材を使った「ヘアバンド」、「アームバンド」、シェニール織の「タオルハンカチ」も展開され、自分へのご褒美だけでなく、ギフトにもおすすめのアイテムがそろう。