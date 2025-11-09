森保ジャパンに痛手！直近のミラン戦で負傷した鈴木彩艶が不参加。正GK不在でガーナ戦とボリビア戦へ
日本サッカー協会が11月９日、今月のキリンチャレンジカップに臨む日本代表において、鈴木彩艶選手（パルマ）が怪我のため不参加となったと発表した。鈴木に代わる追加招集選手は決定次第知らせるという。
23歳の守護神は、現地11月８日に行なわれたセリエA第11節、ミラン戦（２−２）にフル出場。ただ、終盤に左手を痛め、治療を受ける場面があった。
森保ジャパンは11月14日に豊田スタジアムでガーナ、18日に国立競技場でボリビアと対戦する。正GK不在で臨むこととなった。
他のGKとしては、早川友基（鹿島アントラーズ）と、初招集の小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン）が選ばれている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
