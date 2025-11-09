モデルで俳優の林芽亜里（２０）が９日、都内で、２０歳の誕生日とデビュー１０周年を記念したカレンダーフォトブック「林芽亜里 ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ｃａｌｅｎｄａｒ ｐｈｏｔｏｂｏｏｋ ２０２６ ＣＥＬＥＳＴＩＮＥ」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）の発売記念イベントを開催した。

５日に誕生日を迎えたばかりの林は２０歳の抱負について「ちゃんとした目標が一つある」とし「一人旅に出てみたい」と即答。「今までは家族やお友達と計画を立てて行ってたけど、全部自分で計画を立てて遠出してみたい。北の方に行っておいしいご飯を食べたい」と期待に胸を弾ませた。

今作は自身初となる韓国・釜山で撮影を敢行し「とにかくご飯がおいしかった」とおちゃめに回想。「最初はセーブしようかと思ったけど、コーディネートさんが毎食おいしいご飯を用意してくださって止まらなくなっちゃった」とおどけつつ、作品へは「５００点満点です！」と自信たっぷりに自己採点した。

また今ハマっている食べ物を「生もずく」と回答。かわいいオーラ溢れる林から意外なワードが出て、報道陣が思わずざわついた中「５袋くらいリピートしてます。毎日食べてるかも」と生もずく愛も語っていた。