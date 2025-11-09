俳優の内山理名（44）が7日、Instagramを更新。喜びの報告をつづり、9月に出産報告した第1子の写真を公開した。

【映像】内山理名の子どもの写真＆愛妻弁当

2021年11月21日に俳優の吉田栄作（56）との結婚を報告した内山。Instagramに投稿している吉田に作った愛妻弁当がたびたび話題になっていた。

2025年9月10日の投稿では、「秋の訪れを感じ始めたころ、母になりました。ここまでくるのに長い道のりだったこと、妊娠中、喜びと共に不安な気持ちも大きかったことから、無事に出産してからのご報告とさせていただきました」と、第1子出産を発表している。

11月7日は、「44歳になりました。マインドはもっと軽やかに、そして小さな幸せをたくさんキャッチしていきたいと思います」と誕生日を報告。年齢を重ねた抱負をつづり、妊娠中の写真や子どもの足の写真などを投稿した。

投稿された子どもの足の写真

ファンからは、「小さい足、可愛いです！」「私も同じくらいの年で出産しました。応援しています」「おめでとうございます、赤ちゃんも可愛い」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）