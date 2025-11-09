ブルージェイズのウラジーミル・ゲレーロＪｒ．内野手が８日（日本時間９日）に自身のインスタグラムを更新。ハッシュタグをつけて「＃ＥＬＤＥＤＧ」と記し、地元のドミニカ共和国ドン・グレゴリオに凱旋する様子を投稿した。

ドン・グレゴリオは父で元大リーガーのゲレーロ・シニアの出身地。ゲレーロＪｒ．は高級車キャデラック・エスカレードのサンルーフから身を乗り出して沿道に手を振った。車の周囲を駆けつけた地元ファンが数台のバイクでエスコートした。「＃ＥＬＤＥＤＧ」はドン・グレゴリオの男の意味とみられる。

投稿にはブルージェイズの球団公式アカウントも「ＬＥＹＥＮＤＡ」（スペイン語でレジェンドの意）とコメント。フォロワーからは「ようこそ故郷へ」「自分の土地に戻るのはなんて美しいの」「おめでとう 歓迎に値する」などの声が寄せられた。

ゲレーロＪｒ．はア・リーグ優勝決定シリーズで宿敵ヤンキース撃破に貢献。ドジャースとのワールドシリーズでも活躍し、第７戦は九回１死までリードし世界一まであと２アウトまで迫ったが延長戦の末に逆転負け。１９９３年以来のワールドシリーズ制覇はならず、本拠地のベンチで涙する姿が、ファンの感動を誘った。