巨人やＭＬＢで活躍した上原浩治さんが９日放送のＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）にスポーツご意見番として出演。ワールドシリーズ（ＷＳ）連覇を果たしたドジャースを称賛した。

ＷＳのＭＶＰとなった山本由伸投手、大谷翔平投手、佐々木朗希投手の日本人トリオの大活躍に「これはあっぱれ！をあげて下さい」とニッコリの上原さん。

山本の熱投について「プレーオフに関しては中４日、中３日というのは普通なんですよね、アメリカでは」と話し出すと「でも、先発ピッチャーが連投する。これはちょっとあり得ないと思うんですけどね」と続けた。

その上で「先週、連投はないでしょうと言っちゃいましたから、これは喝！を入れて下さい」と反省すると「彼が出たことによってチームが彼のためにって言葉がありましたから、そのくらい信頼されてる、人望もあるんだなと感じます」と続けた。

さらに山本同様、自身もレッドソックス時代に経験したＷＳ優勝の瞬間について「終わった時は休めると、そっちですね。うれしいよりも休めるって」と回顧。

「チームも１６０試合ありますし、プレーオフも１５試合ほどありますから、１年間、それだけ投げるっていうのは、ちょっと大変なんで、やっと休めるっていうのが本音でしたね」と、しみじみ話していた。