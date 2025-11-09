元大阪府知事、元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が9日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。共産党の機関紙「しんぶん赤旗」日曜版で税金還流疑惑を報じられた、日本維新の会・藤田文武共同代表（44）についてコメントした。

赤旗は、藤田氏側が2017年6月〜24年11月に自身の公設第1秘書の会社に約2000万円を支出し、その会社が同秘書に年720万円の報酬を支払っていたと報道。約2000万円のうち9割以上は公金からの支出だとも指摘した。藤田氏はSNSで「恣意的な記事」と反論していたが、4日の会見でも「法的にはどこから切り取っても適正だ」などと主張している。また赤旗に対しては今後、質問を受けない旨を伝え、記者名の入った名刺を一部が塗りつぶされた状態でSNS上に公開した。

橋下氏は「フェアに言えば、今は禁止ルールはないので、藤田さんの行動は違法とは言えません。ただ、適法だと胸を張って言える話ではなくて。たまたま禁止ルールがなかったから違法にはなってないだけだと思ってます」と言及。

この問題をめぐり藤田氏を批判している橋下氏だが「国民の皆さんに公金に対する政治家の姿勢、それを考えてもらいたかったんですよ」と説明。「僕は知事、市長の経験なので役所の立場で公金を扱っていたんです。国会議員って、ずっと政治とカネの問題が終わらないでしょ？僕の認識では、国会議員って公金を預かると自分のお金の感覚になっているんです。この公金の扱いの違いを国民の皆さんに知ってもらって、こういう行為はダメだよという認識を持ってもらいたいという思いで問題提起しています」と述べた。