7人組ダンス＆ボーカルグループのBE:FIRSTが、公式サイトを通じてメンバーのRYOKIさん（26）が8日をもってグループから脱退することを発表。RYOKIさん自身も、インスタグラムで思いをつづりました。

公式サイトでは「この度、BE:FIRSTのメンバーであるRYOKIが、2025年11月8日（土）をもちましてグループから離れることをご報告申し上げます」と発表。

さらに「7人での活動を心待ちにしてくださっているファンの皆さまの期待を最優先に、幾度となく協調的に話し合いを重ねてまいりましたが、それぞれの夢を叶えるためには、RYOKIのためにも、6人のためにも、別々の道を歩むことが最善だと判断いたしました。メンバー一同、これまでRYOKIと共に歩み、喜びや困難を分かち合った時間に深く感謝しています。引き続き、6人のBE:FIRSTとして、質の高いパフォーマンスと、皆さまに愛される活動を志してまいります」と、今後は6人体制で活動していくことを報告しました。

また、RYOKIさん自身もインスタグラムを更新し、「活動期間中から現在に至るまで、同じ理念を掲げながらも、それぞれの解釈により物理的に叶えることができない事情が出てきてしまいました」と決断した理由を明かし、「今後はそれぞれの道を歩んでいきますが、BE:FIRSTやメンバー一人ひとりの未来を変わらず応援していきます」とつづりました。