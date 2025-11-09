史上最も贅沢な軽自動車 カプチーノの市販化はまじめなスズキの夢だった!!

今でこそ世界で確固たる地位を築いている日本車だが、暗黒のオイルショックで牙を抜かれた1970年代、それを克服し高性能化が顕著になりイケイケ状態だった1980年代、バブル崩壊により1989年を頂点に凋落の兆しを見せた1990年代など波乱万丈の変遷をたどった。高性能や豪華さで魅了したクルマ、デザインで賛否分かれたクルマ、時代を先取りして成功したクルマ、逆にそれが仇となったクルマなどなどいろいろ。本連載は昭和40年代に生まれたオジサンによる日本車回顧録。連載第81回目に取り上げるのは1998年にデビューしたスズキカプチーノだ。

1989年、1990年は日本のビンテージイヤー

クルマ界はバブル景気により活況を呈した。クルマの開発には当時は少なくとも5年はかかると言われていて（今では最短で3年程度）一朝一夕にできない。一台のクルマを登場させるには時間がかかるのだ。そんななか、日本の自動車メーカーはタイミングを合わせたかのように名車が続々誕生させた。特に1989年、1990年の両年は20世紀を代表する日本車のビンテージイヤーと言われるほど百花繚乱の賑わいを見せた。初代マツダロードスター（ユーノス）、日産スカイラインGT-R（R32）、日産フェアレディZ（Z32）、日産180SX、2代目トヨタMR2（SW20）、初代トヨタセルシオ、日産インフィニティQ45、トヨタランドクルーザー80といった1989年組、初代ホンダNSX、初代日産プリメーラ、三菱GTO、マツダユーノスコスモ、トヨタセラといった1990年組など、当時のクルマ好きを熱くさせるクルマがたくさん。

ユーノスロードスターは1989年にデビュー

バブル期のクルマは贅沢

バブルによる活況の一方で登録車については280ps、軽自動車については64psというメーカー自主規制という名の悪しき慣例が横行することとなる。日本車の進化に大きな影響を及ぼすことになるのだが、どちらも中途半端な数字なのは、フェアレディZが280ps（発表自体はスカイラインGT-Rのほうが先）、スズキアルトワークスが64psだったからで、そのパワーを超えるモデルは許さんと当時の運輸省（現国土交通省）が認可しなかったという経緯がある。

その後1991年には実質的にバルブ崩壊となる。バブル期の発売を目指したクルマ以上にバブル期に開発が進められたクルマというのは贅沢と言われるのは、開発費がふんだんに投入されていたことに起因する。1995年前後までに登場したクルマがそれにあたる。

1989年デビューのフェアレディZが280psだったからその後規制値となった

1989年に軽自動車の規格変更で進化

軽自動車は1989年に規格が変更され、全長4200mm以下、全幅1400mm以下、全高2000mm以下、エンジン排気量は550cc以下だったものが、全長が4300mm以下、エンジン排気量が660cc以下となった。全幅と全高については変更なしだったが、排気量が110cc増えたことで走りにも余裕ができ、走行性能の引き上げとなった。わずか110ccと侮るなかれ、この排気量アップは動力性能もそうだが、エンジンの静粛性の向上にも大きく貢献し、軽自動車の走りの質感も大幅にアップしたのだ。

そんな新規格のもと、軽自動車に新たなムーブメントが起きた。スポーツカーらしいデザインが与えられた2シータースポーツは、既存の軽スポーツのスズキアルトワークス、ダイハツミラターボとは一線を画していた。

その先陣を切ったのがホンダビートで1991年5月にデビュー。軽ミドシップオープンは、ライバルメーカーが660ccターボエンジンで64psをマークするなか、ホンダはNAエンジンで64psを達成するなど、ホンダらしさがファンを喜ばせた。

ビートとカプチーノはライバルで、一長一短あった

東京モーターショーに出展の2年後に市販化

その対抗馬として登場したのが、今回紹介するスズキカプチーノで、実質的にバルブが崩壊した1991年11月にデビューを果たした。スズキはデビューの2年前に開催された東京モーターショー1989でカプチーノのプロトタイプを世界初公開。

スズキはほかのメーカーよりも東京モーターショーを重視していて、そこでプロトタイプを公開して、その反響をもとに市販化するかどうかを決めるという手法を好んでいた。スズキもカプチーノを東京モーターショーに出展し、「反響次第で市販化を決める」と明言していた。その反響はスズキの想像を超えたレベルだったこともあり、スズキは市販化を決定したのだ。

フルオープン状態のカプチーノ

筆者は自動車雑誌の『ベストカー』の編集に長く携わっている。『ベストカー』の売りはスクープなのだが、そのスクープ班泣かせなのがスズキで、事前情報がほとんど漏れてこないため新車計画について知るのが非常に難しい。

スズキは東京モーターショー1985でR/P2、同1987年にRS-3というスポーツカーを出展。RS-3は軽自動車ではなく1.3Lクラスの2シータースポーツだった。当時のスズキがスポーツカーを計画していたのは明らかだったが事前情報はなし。そんななか、カプチーノがいきなり公開されたわけだからその衝撃は物凄かった。バブル期のモーターショーだけあって、コンセプトカーなどいっぱい出展されていたなかクルマ好きの心をつかんだ。

リアからの眺めはカワイイ。フロントフェンダー後ろのダクトがナイス

古典的なスポーツカールック

カプチーノのボディサイズは前述のとおり軽規格変更要素を取り入れ、全長3295×全幅1395×全高1185mmでホイールベースは現代のクルマとしてはかなり短い2060mm。このショートホイールベースも軽スポーツとしてのキビキビした走りに好影響。

デザインはロングノーズ＆ショートデッキというスポーツカーの王道。全体的に丸みを帯びたエクステリアデザインは、小さいながらもボリューム感があるのも特徴で、スポーツカーとしては古典的なルックではあるが、かなり魅力的に仕上げられていた。個人的にはフロントフェンダー後方に設けられた2つの穴が1960年代のスポーツカー風で好き。

1992年にマツダAZ-1が登場し、軽三銃士はそれぞれの頭文字を合わせてABCトリオと呼ばれて販売台数以上の存在感を持っていた。それにしても同じ時代に3台が揃ったのは奇跡的。これもバルブのイケイケ感の象徴だったような気がする。

完全なクローズド状態ではメタルトップのクーペとなる

4ウェイ・オープンを採用

カプチーノはビートがソフトトップのオープン、AZ-1がクーペなのに対し、ルーフ部分をアレンジすることでクーペ、タルガトップ、Tバールーフ、フルオープンの4タイプが自在に選べるのが特徴で、スズキでは4ウェイ・オープントップと命名していた。

MR2、フェアレディZなどのTバールーフに乗っていた方など実感していると思うが、デタッチャブル式のトップは最初こそ物珍しくて頻繁に脱着するが、面倒になってクローズのまま乗るというケースが多い。しかし、カプチーノの場合ルーフパネル自体が小さくて軽いため非常に手軽に脱着できるという利点があった。

フルオープンにした時は、風を感じられるまさにバイク感覚の気持ちよさがあった。

初期はイギリスでも少数販売された

スポーツカーの理想を追求

カプチーノのエンジンはアルトワークス用の657cc、直3DOHCターボをフロント縦置きに搭載。スペックは最高出力が64ps/6500rpm、最大トルクが8.7kgm/4000rpm。トルクが太いため加速性能はビートに比べて圧勝。

さらに1995年のマイチェンではエンジンがオールアルミに変更され、最高出力は64psのままながら、最大トルクは10.5kgmと大幅アップ。

カプチーノはアルトワークスのエンジンを縦置きにするFR

駆動方式はFRだが、ライバルのビート、AZ-1がリアにエンジンを搭載するミドシップに対し、カプチーノは重いエンジンを限りなくバルクヘッドに近づけたフロントミドシップとし、重量配分はスポーツカーの理想に限りなく近いフロント51対リア49を実現していた。

そして驚くのはサスペンションで、軽自動車として初めて4輪ダブルウィッシュボーンを採用。コーナリング性能を高めると同時に、乗り心地を含めて街中での快適性も高かった。これもバブル期のクルマらしい点だろう。

軽自動車初の4輪ダブルウィッシュボーンは衝撃的だった

軽量化技術が凄い!!

実は4輪ダブルウィッシュボーン以上に画期的だったのはそのボディ。カプチーノの車重はわずか700kg!! これはライバルのビートに比べて60kgも軽い。クローズドのクーペに比べるとフルオープンにした場合、ボディ剛性が大幅に落ちる。そのためオープンモデルはルーフがないにも関わらずボディの補強材などにより重量アップするのだが、カプチーノはクーペと同じ剛性を確保しながらも軽量化に成功。

ターボエンジンの加速感が気持ちよかった

カプチーノは生産性、事故した時などの修復のことを考えてスチールボディを採用しているが、ボンネット、リアピラー、フロントフェンダーロアパネル、分割式ルーフパネルなどは軽量のアルミがおごられている。非常に贅沢なクルマなのだ。

スズキは次期アルトは現行モデルよりも約100kgの軽量化を明言している。スズキは質実剛健のイメージが強く技術的に目立たないが、日本メーカーの中では昔からマツダとともに軽量化技術に長けているのだ。

1台でオープン、クーペが楽しめるのは大きな魅力

スポーツカーとして不満のないインテリア

インテリアはオーソドックス。しかしスポーツカーらしいタイト感があるのもツボを押さえている。軽自動車ゆえ実際に狭いのだが、2シーターなので2名分のスペースがしっかりと確保されているので窮屈感はない。小径のステアリングもスポーツカーらしくてグッド。コストダウンのため、内装色はブラックの1種類に限定されていたが、スポーツカーとしてはそれで充分。

その一方でビートやAZ-1にはない魅力もある。それは小さいながらも独立したトランクがある点で、実用性の高さではライバルを凌駕。

スポーツカーらしいスパルタンなインテリア

中古で手に入れる!!

トランスミッションはデビュー時は5速MTのみ。1995年にマイチェンが行われ、3速ATが追加されたが、販売のメインは5速MTだった。ショートストロークの5MTは歯切れもよく気持ちよかった。

実は筆者は2年前にカプチーノを中古で購入しようと本気で探していた。自分の予算としては車両価格50万円と決めていた。実際にその価格で販売されているモデルは多くはなかったがあるにはあった。10台程度を実際に見たのだが、程度は価格相応、お世辞にも言いと言えずしっかりした状態にするには＋50万円程度が必要と聞いた。

カプチーノをこよなく愛するマニアは現在も多数存在する

安い価格のモデルに共通していたのは、ルーフ部分からの水漏れ、ボディのサビ、塗装の劣化、ブッシュ類の劣化などで、内装面ではシートがかなりヘタっていた。ただエンジンは好調な雰囲気のモデルが多かった。修復歴のあるクルマも少なくないが、その点については現在表示義務があるため、気にするならパスすればいい。

現在のカプチーノの中古相場は60万円程度から購入可能で、極上モノは300万円近い価格のモデルも少なくない。人気はオールアルミのエンジン＆トルクアップの後期モデルだが、タマ数が少ない。

カプチーノ安く手に入れて、コツコツ修復して自分好みに仕上げるのもオツなもの。蛇足ながら筆者はまだ諦めておらず、定年後にでも手に入れようかと密かに狙っている。

クローズドにすれば雨でも大丈夫。ただし中古車では雨漏り具合のチェックは必須

カプチーノが復活!?

質実剛健のスズキが2シーター軽スポーツをホンダとほぼ同時に出したというのは改めて凄いことだと思う。さらに短期間であったが、AZ-1のOEM車をキャラとして販売するなど今では考えられない贅沢なラインナップだった。

スズキは当時も今も贅沢、派手を好ない社風で実用性の高い軽自動車が中心。しかしアルトワークスという異端的なクルマをラインナップして進化させていたことからもわかるとおり、楽しいクルマを提供したいという気持ちは大きい。その気持ちを具現化したのがカプチーノだったわけだ。

ABCトリオで最も短命に終わったのがAZ-1

カプチーノは1998年10月に生産終了。1996年12月に生産終了となったビート、1995年9月のAZ-1と比べると長く販売されたことになる。

ダイハツコペンがジャパンモビリティショー2025でK-OPENとして出展されていたが、実はそのコンポーネントを使ってカプチーノが現代に復活するという情報もある。電動化に向けた過渡期の2020年代後半、つまり純内燃機関モデルが販売できる最後のチャンスに復活してもらいたい。

復活するカプチーノのベストカーの予想CG。ぜひ発売してほしい一台

【スズキカプチーノ主要諸元】

全長：3295mm

全幅：1395mm

全高：1185mm

ホイールベース：2060mm

車両重量：700kg

エンジン：657cc、直3DOHCターボ

最高出力：64ps/6500rpm

最大トルク：8.7kgm/4000rpm

価格：145万8000円

カプチーノは軽自動車としては非常に贅沢なクルマだった

【豆知識】

ダイハツはジャパンモビリティショー2025にK-OPENというコンセプトカーを出展。前回の2023年には1.3LクラスのFRオープンスポーツのコペンコンセプトを公開したが、今回は軽自動車規格に変更。ハイゼット用のエンジン、トランスミッションを移植したモデルで、デザインコンセプトのほかにランニングスタディモデルも公開。このモデルをベースに次期型コペンはFRとなることは間違いない。そしてそのコペンとコンポーネントを共用してカプチーノが復活するとう情報もあるので期待したい。

初代、現行のセロのデザインをオマージュしたK-OPEN

市原信幸

1966年、広島県生まれのかに座。この世代の例にもれず小学生の時に池沢早人師（旧ペンネームは池沢さとし）先生の漫画『サーキットの狼』（『週刊少年ジャンプ』に1975〜1979年連載）に端を発するスーパーカーブームを経験。ブームが去った後もクルマ濃度は薄まるどころか増すばかり。大学入学時に上京し、新卒で三推社（現講談社ビーシー）に入社。以後、30年近く『ベストカー』の編集に携わる。

写真／SUZUKI、HONDA、MAZDA、ベストカー

