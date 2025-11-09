500円だけど買って大正解！収納力オバケな100均の大容量ポーチ
商品情報
商品名：トラベル化粧バッグ
価格：￥550（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480561240
たっぷり収納できて持ち運びに便利！ダイソーの『トラベル化粧バッグ』
旅行に行く際は、コスメやスキンケアアイテムなどの持ち運びが地味に大変…。どうしてもアイテム数が多くなるので、なるべくひとまとめにできるといいですよね。
今回紹介するのは、ダイソーのトラベルグッズ売場で見つけた『トラベル化粧バッグ』という商品。旅行やスパなどに便利な、大容量のコスメポーチです。
価格は550円（税込）と、ちょっとお高め。最初は躊躇しましたが試しに購入して使ってみると、便利さに驚きました！
まず、この手の商品にしてはデザインが良く、シンプルかつおしゃれで大人が使いやすい点がいいなと思いました。
さりげない刺繍があしらわれており、チープに感じさせません。
また、メタリックな金具もあしらわれており、細かい部分が凝っているのもポイント。
トレンド感があり、しっかりと高見えするデザインです。
バンドを取り外すと中にはメッシュポーチがたくさん付いていて、仕分けしながらコスメやスキンケアアイテムなどを収納できます。
ただ素材が薄めなので、耐久性の面では少々不安に感じる部分があります。特に、メッシュポーチは生地が頼りなく、くたっとしています。
バンドで巻いてまとめる仕様なので、ある程度は形が変わるほうが都合がいいのかもしれません。
4つのポーチにたっぷり収納できて便利◎ポーチは取り外しも可能！
ポーチに中身を入れた状態でまとめてみました。
バンドで留めるタイプなので、中身の量が変わっても融通が利くのがGOOD！
中身が増えても、減っても、バンドを巻いてしっかりまとめられます。
ポーチはそれぞれ面ファスナーで付いているため、自由に取り外すこともできます。
単品で使うこともできるので、シチュエーションに合わせて使い分けられますよ。
以前キャンドゥで同タイプのポーチが登場した際、とても話題になっていましたが、そちらには3つのポーチが付いていました。
しかし、こちらはポーチが4つ！キャンドゥのものも550円（税込）で販売されていたので、こちらのほうがお得に感じます。
大きいほうのポーチは大容量サイズなので、パクトやアイシャドウなどがたっぷり収納できます。
チューブタイプのコスメや、コンパクトなボトル入りのコスメも難なく入ります。
メッシュ素材で中身が透けて見えるので、目当ての物をサッと取り出せて便利です。
スリムなポーチには、ヘアケアグッズやヘアアクセサリーなどを入れるのにちょうどいいです。
サイズが合えば、トラベル用の歯ブラシセットを入れるのもおすすめです
必要な物をきれいにまとめて持ち運べるので、買って大正解でした！
今回はダイソーの『トラベル化粧バッグ』を紹介しました。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。