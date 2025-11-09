型いらずで簡単！食べたい分だけすくって食べる「でかスイートポテト」のレシピ
すくって食べるスコップスイートポテトを作るのにかかる時間約50分
すくって食べるスコップスイートポテトのカロリー約226kcal／1人分
すくって食べるスコップスイートポテトのレシピ
すくって食べるスコップスイートポテトの材料（6人分・約700ml耐熱容器1台分）
さつまいも 中2本（正味400g）
有塩バター 30g
砂糖 35〜40g
生クリーム 50ml（なければ牛乳でも可）
卵 1個（溶いて、中身と仕上げ用の両方に使用します。）
バニラエッセンス 5〜6滴（あれば）
シナモンパウダー 適量
すくって食べるスコップスイートポテトの作り方
，気弔泙い發蓮皮をむいて7〜8mm幅の輪切りにしたら5分ほど水にさらす。
◆‖冉容器に入れ、さつまいもが浸るくらいの水を入れたら、電子レンジ600Wで8〜9分、または、柔らかくなるまで加熱する。
水気を切り、有塩バターを加えて、熱いうちにマッシャーやフォークなどを使って潰す。
※水気を切る時は、熱くなっているので、気を付けてください。粒々を残したい時は粗めに、滑らかにしたい時は十分に潰します。更に滑らかにしたい場合は、濾し器で濾します。
ビニール袋に入れて潰してもOKです。この後の工程も、袋の中でできますので、お好みの方法で作業してくださいね！
ぁ〕颪詫呂い董大さじ1を別にし、残りを入れる。砂糖、生クリーム、バニラエッセンス、シナモンパウダーも加えて混ぜる。
※生地がかたい時は、生クリームまたは牛乳（分量外）を少しずつ加えます。ヘラですくったときに、ゆっくり落ちるくらいの状態にします。
ァ‖冉容器の内側に、少量の油（分量外）を塗り、い鯑れてヘラで表面を調える。別にしておいた溶き卵を塗り、200度に余熱したオーブンで15分、ほんのり焼き色が付くまで焼く。
Α／べる前にシナモンパウダーを振ったら、出来上がり。お好みで、生クリームやミントを添えてください。
今回は、さつまいもの準備を電子レンジでしました。電子レンジ以外でも、蒸し器なら皮ごと20〜25分蒸し、オーブンなら余熱なしで、そのまま160〜170度で80〜90分焼きます。
手軽なレンジと、甘さと濃密さ重視のオーブン。さつまいもの準備で味も変わるので、お好みで使い分けてくださいね！
さつまいもの甘さにより、砂糖の量を調節してください。ガスオーブンの上段を使っています。焼き時間は容器によっても異なるので、様子を見ながら調節してください。
大きく作って、みんなでおやつタイムを楽しんでくださいね！