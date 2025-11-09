型いらずで簡単！食べたい分だけすくって食べる「でかスイートポテト」のレシピ

ナチュラルフード・コーディネーターの茂木奈央美です。シンプルで飽きのこない安定の美味しさで人気のスイートポテト。今回ご紹介するレシピは、小分けや成型をしないので楽チン！耐熱皿に直接大きく作くれば、食べたい分だけすくってシェア出来ます。しっとりしていて濃厚な秋のおやつレシピをご紹介します。

すくって食べるスコップスイートポテトを作るのにかかる時間 約50分

すくって食べるスコップスイートポテトのカロリー 約226kcal／1人分

すくって食べるスコップスイートポテトのレシピ

すくって食べるスコップスイートポテトの材料（6人分・約700ml耐熱容器1台分）

さつまいも 中2本（正味400g）

有塩バター 30g

砂糖 35〜40g

生クリーム 50ml（なければ牛乳でも可）

卵 1個（溶いて、中身と仕上げ用の両方に使用します。）

バニラエッセンス 5〜6滴（あれば）

シナモンパウダー 適量

すくって食べるスコップスイートポテトの作り方

，気弔泙い發蓮皮をむいて7〜8mm幅の輪切りにしたら5分ほど水にさらす。

◆‖冉容器に入れ、さつまいもが浸るくらいの水を入れたら、電子レンジ600Wで8〜9分、または、柔らかくなるまで加熱する。

水気を切り、有塩バターを加えて、熱いうちにマッシャーやフォークなどを使って潰す。

※水気を切る時は、熱くなっているので、気を付けてください。粒々を残したい時は粗めに、滑らかにしたい時は十分に潰します。更に滑らかにしたい場合は、濾し器で濾します。

ビニール袋に入れて潰してもOKです。この後の工程も、袋の中でできますので、お好みの方法で作業してくださいね！

ぁ〕颪詫呂い董大さじ1を別にし、残りを入れる。砂糖、生クリーム、バニラエッセンス、シナモンパウダーも加えて混ぜる。

※生地がかたい時は、生クリームまたは牛乳（分量外）を少しずつ加えます。ヘラですくったときに、ゆっくり落ちるくらいの状態にします。

ァ‖冉容器の内側に、少量の油（分量外）を塗り、い鯑れてヘラで表面を調える。別にしておいた溶き卵を塗り、200度に余熱したオーブンで15分、ほんのり焼き色が付くまで焼く。

Α／べる前にシナモンパウダーを振ったら、出来上がり。お好みで、生クリームやミントを添えてください。

今回は、さつまいもの準備を電子レンジでしました。電子レンジ以外でも、蒸し器なら皮ごと20〜25分蒸し、オーブンなら余熱なしで、そのまま160〜170度で80〜90分焼きます。

手軽なレンジと、甘さと濃密さ重視のオーブン。さつまいもの準備で味も変わるので、お好みで使い分けてくださいね！

さつまいもの甘さにより、砂糖の量を調節してください。ガスオーブンの上段を使っています。焼き時間は容器によっても異なるので、様子を見ながら調節してください。

大きく作って、みんなでおやつタイムを楽しんでくださいね！