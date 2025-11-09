FANTASTICSがグループ初となるベストアルバムを2026年2月12日(木)に発売することが決定した。

本作はCD2枚組となっており、DISC1「FANTASTICS盤」にはアルバム新録曲にメンバーセレクトの楽曲を加えた全10曲、DISC2「FANTARO盤」にはファン投票によって決定する楽曲とアルバム新録曲を含む10曲が収録される予定だ。

11月8日に開催された有明アリーナ公演のMCにて、収録楽曲を決めるファン投票の実施が発表され、21時より投票ページがオープンされた。投票期間は11/21(金)23:59までとなっており、投票結果および収録内容の詳細は12月5日(金)に発表される。

また同公演では、宝塚歌劇宙組公演『PRINCE OF LEGEND』のテーマソング「Twilight Glitter」、さらにボーカルの中島颯太が出演する映画『ロマンティック・キラー』のキュンラブテーマソングで12月5日に発売となる新曲「ずっとずっと」を初披露し、会場に集まったファンを魅了した。

FANTASTICSがこれまでにリリースした全曲を網羅した４つのプレイリスト「STYLISH DANCE POP」「ENERGETIC DANCE POP」「DANCE POP」「SLOW&MID」もあわせて公開された。

■投票フォーム

https://form.run/@fantastics-form

■投票結果およびベストアルバム収録詳細

https://m.tribe-m.jp/news/detail?news_id=52613&group_id=168

■リリース情報

■Single 「ずっとずっと」

2025.12.05 リリース

https://fantastics.lnk.to/ZUTTO_CD ■BEST ALBUM

2026.02.12 リリース

https://fantastics.lnk.to/BEST_CD

＜FANTASTICS LIVE TOUR 2025″BUTTERFLY EFFECT” -FLY WITH YOU-＞

詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/35106/

[広島] 広島グリーンアリーナ

2025/9/27(土) 開場15:00 / 開演16:00

2025/9/28(日) 開場14:00 / 開演15:00 [東京] 有明アリーナ

2025/11/8(土) 開場15:00 / 開演16:00

2025/11/9(日) 開場14:00 / 開演15:00 [兵庫] ワールド記念ホール

2025/11/26(水) 開場17:30 / 開演18:30

2025/11/27(木) 開場17:30 / 開演18:30 [愛知] ポートメッセなごや 第１展示館

2025/12/9(火) 開場17:30 / 開演18:30

2025/12/10(水) 開場17:30 / 開演18:30 [宮城] 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ(グランディ・21)

2025/12/13(土) 開場15:00 / 開演16:00

2025/12/14(日) 開場14:00 / 開演15:00 [静岡] エコパアリーナ

2025/12/20(土) 開場15:00 / 開演16:00

2025/12/21(日) 開場14:00 / 開演15:00