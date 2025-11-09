FANTASTICS、初のベストアルバム収録曲を決めるファン投票がスタート
FANTASTICSがグループ初となるベストアルバムを2026年2月12日(木)に発売することが決定した。
本作はCD2枚組となっており、DISC1「FANTASTICS盤」にはアルバム新録曲にメンバーセレクトの楽曲を加えた全10曲、DISC2「FANTARO盤」にはファン投票によって決定する楽曲とアルバム新録曲を含む10曲が収録される予定だ。
11月8日に開催された有明アリーナ公演のMCにて、収録楽曲を決めるファン投票の実施が発表され、21時より投票ページがオープンされた。投票期間は11/21(金)23:59までとなっており、投票結果および収録内容の詳細は12月5日(金)に発表される。
また同公演では、宝塚歌劇宙組公演『PRINCE OF LEGEND』のテーマソング「Twilight Glitter」、さらにボーカルの中島颯太が出演する映画『ロマンティック・キラー』のキュンラブテーマソングで12月5日に発売となる新曲「ずっとずっと」を初披露し、会場に集まったファンを魅了した。
FANTASTICSがこれまでにリリースした全曲を網羅した４つのプレイリスト「STYLISH DANCE POP」「ENERGETIC DANCE POP」「DANCE POP」「SLOW&MID」もあわせて公開された。
■投票フォーム
https://form.run/@fantastics-form
■投票結果およびベストアルバム収録詳細
https://m.tribe-m.jp/news/detail?news_id=52613&group_id=168
■リリース情報
■Single 「ずっとずっと」
2025.12.05 リリース
https://fantastics.lnk.to/ZUTTO_CD
■BEST ALBUM
2026.02.12 リリース
https://fantastics.lnk.to/BEST_CD
＜FANTASTICS LIVE TOUR 2025″BUTTERFLY EFFECT” -FLY WITH YOU-＞
詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/35106/
[広島] 広島グリーンアリーナ
2025/9/27(土) 開場15:00 / 開演16:00
2025/9/28(日) 開場14:00 / 開演15:00
[東京] 有明アリーナ
2025/11/8(土) 開場15:00 / 開演16:00
2025/11/9(日) 開場14:00 / 開演15:00
[兵庫] ワールド記念ホール
2025/11/26(水) 開場17:30 / 開演18:30
2025/11/27(木) 開場17:30 / 開演18:30
[愛知] ポートメッセなごや 第１展示館
2025/12/9(火) 開場17:30 / 開演18:30
2025/12/10(水) 開場17:30 / 開演18:30
[宮城] 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ(グランディ・21)
2025/12/13(土) 開場15:00 / 開演16:00
2025/12/14(日) 開場14:00 / 開演15:00
[静岡] エコパアリーナ
2025/12/20(土) 開場15:00 / 開演16:00
2025/12/21(日) 開場14:00 / 開演15:00
