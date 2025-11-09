実写ドラマ『ONE PIECE』シーズン3にボン・クレー登場 コール・エスコラ起用
Netflixシリーズ『ONE PIECE』のシーズン3で、コール・エスコラがボン・クレーを演じることが分かった。
【写真】ボン・クレー役に決まった「コール・エスコラ」フォトギャラリー
『ONE PIECE』の公式サイトによると、本名をベンサムというボン・クレーは、元バロックワークスの一員で、一度触った相手ならそっくりの顔と身体になれる”マネマネの実”の能力者。オカマ拳法の使い手で、大切な友達のためなら命を懸けるほど情に厚いキャラクターだそう。
抜擢されたコールは、アメリカ出身のコメディアン・俳優で、ドラマ『モーツァルト・イン・ザ・ジャングル』や『サーチ・パーティー』などに出演している。また2024年からブロードウェイで上演中の舞台「オー、メアリー！」の脚本＆主演を務め、トニー賞演劇部門最優秀男優賞を受賞した。
「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の原作は、尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミック。伝説の海賊王ゴールド・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”を巡り、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマンを描く。
Netflixの実写版ドラマシリーズは、2023年にシーズン1が配信され、好評を獲得。Varietyによると、今年8月、シーズ2の配信開始を前に、シーズン3への更新が発表されていた。
2026年3月10日に配信開始するシーズン2は、世界中の海賊が集い、気候は荒れ狂い、常識を覆す生物がはびこる“偉大なる航路（グランドライン）”が舞台となる。
