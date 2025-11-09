柏木由紀子、旅行中のオフショットを公開　※「柏木由紀子」インスタグラム

　女優の柏木由紀子が8日までにインスタグラムを更新。愛犬とのオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。

柏木由紀子、愛犬と寄り添うスタイル抜群の全身ショット

　柏木が「秋の色彩は本当に豊かですね」と投稿したのは、愛犬との旅行中のオフショット。写真には、紅葉をバックに愛犬と寄り添う様子が複数収められている。

デニムジャケットとジーンズをコーディネートした彼女の若々しい装いに、ファンからは「いつも若々しくて美しい」「コーデも素敵」「とっても素敵ですね!!」などの声が集まっている。

■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。

