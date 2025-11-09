「奇跡すぎる」安達祐実44歳、圧倒的な若々しさに称賛殺到「めっちゃ可愛い」「見惚れちゃう」
女優の安達祐実が8日にインスタグラムを更新。自身がプロデュースするアパレルブランドの最新アイテムを着用した近影を公開すると、ファンから称賛が相次いだ。
【別カット】安達祐実、花柄ジャケットとストライプパンツのコーデもかわいい（ほか7枚）
安達が投稿したのは、複数のソロショット。写真には、ロンTとギャザードレス、トートバッグを身に付けた姿や花柄のライダースジャケット、デニムシャツ、ストライプパンツのコーディネートも収められている。
彼女の圧倒的な若々しさを記録したソロショットに、ファンからは「奇跡すぎるべ」「めっちゃ可愛いです」「横顔、美しい！見惚れちゃう」などの反響が寄せられている。
■安達 祐実（あだち ゆみ）
1981年9月14日生まれ、東京都出身。幼少時に雑誌モデルとして芸能界デビュー。1994年のドラマ『家なき子』（日本テレビ系）でブレイク。2025年は4月期ドラマ『夫よ、死んでくれないか』（テレビ東京系）で相武紗季・磯山さやかとトリプル主演を務め、7月期ドラマ『誘拐の日』（テレビ朝日系）の怪演も話題を集めた。
引用：「安達祐実」インスタグラム（＠_yumi_adachi）
【別カット】安達祐実、花柄ジャケットとストライプパンツのコーデもかわいい（ほか7枚）
安達が投稿したのは、複数のソロショット。写真には、ロンTとギャザードレス、トートバッグを身に付けた姿や花柄のライダースジャケット、デニムシャツ、ストライプパンツのコーディネートも収められている。
彼女の圧倒的な若々しさを記録したソロショットに、ファンからは「奇跡すぎるべ」「めっちゃ可愛いです」「横顔、美しい！見惚れちゃう」などの反響が寄せられている。
1981年9月14日生まれ、東京都出身。幼少時に雑誌モデルとして芸能界デビュー。1994年のドラマ『家なき子』（日本テレビ系）でブレイク。2025年は4月期ドラマ『夫よ、死んでくれないか』（テレビ東京系）で相武紗季・磯山さやかとトリプル主演を務め、7月期ドラマ『誘拐の日』（テレビ朝日系）の怪演も話題を集めた。
引用：「安達祐実」インスタグラム（＠_yumi_adachi）