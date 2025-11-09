「ミス実践コンテスト2025」結果発表 グランプリは齋藤楓華さん
【モデルプレス＝2025/11/09】「ミス実践コンテスト2025」の結果発表イベントが8日、実践女子大学にて開催。エントリーNo.3の齋藤楓華（さいとう・ふうか）さんがグランプリに輝いた。
グランプリに輝いた齋藤さんは「まさか自分がグランプリに選んでいただけるとは思っておらず、本当に驚いています。そして何より、とても嬉しいです。本当にありがとうございました」と喜びと感謝の思いを口に。今後の活動について「今回の活動を通して、たくさんの温かい言葉と応援に支えられてきました。応援の力がこんなにも大きく、人生を動かすものだと実感しました。これからは、私自身が誰かの背中を押せたり、誰かの活力となったり、誰かに幸せを届けられる存在でいたいです」と話した。
改めて、夢を叶える秘訣を聞かれると「まずは、小さくてもいいので一歩を踏み出すことだと思います！」と回答。「消極的でネガティブだった私も、勇気を出して挑戦したことで、この4ヶ月で自分でも驚くほど変わることができました」と語った。
最後に、応援してくれたファンに向け「今まで応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。4ヶ月前の消極的な自分とは違う、前を向く自分に変われました。大きな挑戦をして本当に良かったと、心から思っています。この夢のような時間と素晴らしい経験をくださった皆様に、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました」と伝えた。
準グランプリは、エントリーNo.1の松本花緒里（まつもと・かおり）さん。松本さんは「このたび、準グランプリという素晴らしい賞をいただくことができました。ここまで頑張ることができたのは、いつも応援してくださった皆さんのおかげです。一人ひとりの温かいコメントや投票が本当に励みになっていました。皆さんと過ごした時間が私の原動力であり、何よりの宝物です。本当にありがとうございました」と話した。（modelpress編集部）
◆「ミス実践コンテスト2025」グランプリは齋藤楓華さん
◆齋藤楓華（さいとう・ふうか）さんプロフィール
