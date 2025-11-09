歌手のクミコが９日、自身の公式ブログを更新し、９７歳だった母が亡くなったことを明かした。

「母が逝ってしまった。」というタイトルで報告。病室生活はわずか３泊４日だったといい「まるで小旅行のような入院で母は天に召されてしまった。その前日には、もう目が開けられなく、握った手がとっても暖かかった。また明日来るよと病室を出たが、それが最期になった。早いなあ、早いなあ、いくらせっかちだといっても早いなあ、母さん」としのんだ。

亡きがらを運ぶ担架を見た瞬間について「あんまり薄っぺらくて、ほんとにここに母がいるんですかと聞いた。これじゃあ、まるでマジックショーの仕掛けのようだ」とつづった。

母と同い年で、老人ホームにいる父の体を抱きしめてから帰宅し「自分の部屋に帰ると、けさがけのように悲しみが襲ってきて、ぼたぼた涙が落ちてくる。カラダの奥の、そのまた奥のほうから涙は出てくるようで、母さんはもうカラダの一部だったんだとわかった」とポツリ。

そして「父を送ったら自分の番だ。そう思えば、気持ちも軽くなる。何も残さず天に昇る日まで、懸命にこっちがわで生きる。母さん、お疲れさまでした。よくがんばりました。また、ね」と別れを告げた。