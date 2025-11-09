100均に高級品！？と思ったら騙された♡本物そっくりなのに扱いが楽！レンチンOKな便利食器

セリアで高級食器が売られている…！？と思いきや、なんとポリプロピレン製で扱いやすいのに、抜群に高見えする食器を発見しました！縦縞模様が印象的で、食卓をおしゃれに彩ってくれる小鉢と丼ぶり。耐熱温度が高めなので、電子レンジでの加熱も可能という高スペックな点も嬉しいポイントです！これは人気が出そう♡

商品情報

【写真左】

商品名：プリエ 小鉢

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4965534356213

【写真右】

商品名：プリエ 丼ぶり小

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4965534356015

セリアで見つけた『プリエ』シリーズの食器がおしゃれで扱いやすい！

最近セリアの食器売り場で見つけた『プリエ』というシリーズの食器が、おしゃれなのに実用的で愛用しています！

縦縞模様が印象的で、まるで磁器のようなつるっとした質感がありますが、どちらもポリプロピレン製で扱いやすいのが特徴です。

表面に微妙に凹凸があるため、手に馴染みやすく滑りにくいのも嬉しいポイント。

しかも、耐熱温度が140℃と高めで、しかもレンジOKなところが気に入りました。

『プリエ 丼ぶり小』は、小ぶりなサイズ感の丼ぶりです。

落ち着きのある青色で、食卓にも馴染みやすいです。

麺類のメニューにちょうどいいサイズ感です。

丼ぶりとしては小さめなので、量をセーブしたいときにもおすすめです。

ほかにも、具沢山スープやお茶漬け、コーンフレークなどにもぴったりですよ。

少量のおかずやデザートなどの盛り付けに便利な小鉢♡

『プリエ 小鉢』は、少量の副菜や前菜の盛り付けに便利な小鉢です。

深みのある緑色で、華やぎはありつつ大人っぽい印象。上品な雰囲気があります。

ヨーグルトを入れるのにちょうどいいサイズ感です。

他にも、ちょっとしたおかず、カップスープなどにも便利。

和モダンテイストなデザインなので、そばちょこにもおすすめです！

今回は、セリアで見つけた『プリエ 小鉢』と『プリエ 丼ぶり小』をご紹介しました。

割れにくいので長く愛用できるのも良いですね！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。