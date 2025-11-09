『SPA！デジタル写真集 出口亜梨沙「ダダ漏れる妖艶さ」』（発売中）より、誌面カットが公開された。

出口亜梨沙は、1992年、大阪府生まれ。“巨乳すぎるリポーター”として知られ、2017年よりグラビア活動をスタート。映画「THIS MAN」（主演）、NHK朝ドラ『べっぴんさん』等に出演しており、近年は舞台でも活躍している。最新情報はSNS、Instagram（@arisa_deguchi）、X（@deguchiarisa）で発信している。

妖艶さダダ漏れの彼女と“1日一組限定のラグジュアリー宿”にお泊り。いつか終わってしまうからこそ鮮やかな”秘密の恋”が熟成される。表紙から色気がダダ漏れで、横から見えるバストと面積が少なめのドレスで期待値を盛り上げる。さらにシャンパンカラーのビキニ姿からのぞく、白い肌や表情で読者を魅了。さらに形の良いヒップをズームで激写している。

提供：週刊SPA!編集部 撮影：塩原洋 ヘアメイク：高野雄一 スタイリング：川上舞乃

販売リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTYBM3YM

