◇卓球WTTチャンピオンズ フランクフルト(4日〜9日、ドイツ)

卓球のWTTチャンピオンズ フランクフルトでは8日、女子シングルスの準々決勝が行われました。日本勢からは3選手がそれぞれ勝利し、4強入りを果たしています。

早田ひな選手(世界ランク13位)はこれまで3度対戦し、全勝としているA.ディアス選手(プエルトリコ・同19位)と対戦。この日も好相性を見せ、幸先よく2ゲームを連取します。第3ゲームは反撃を受け落とすも、第4ゲーム以降は早田選手らしい粘り強さを見せ、4-1(11-8、11-5、10-12、11-9、11-7)で勝利しました。

伊藤美誠選手(同9位)はドイツのハン イン選手(同24位)と対戦。終始圧倒的な強さを見せつけ、4-0(11-3、11-5、11-6、11-7)でストレート勝利しました。

張本美和選手(同7位)はエジプトのゴーダ選手(同26位)と対戦。ゲーム数1-1で迎えた第3ゲームでは優位な展開とされるも、逆転でゲームを奪取します。勢いづいた張本選手は第4ゲーム以降も相手を圧倒し、4-1(11-8、6-11、11-9、11-3、11-4)で勝利を収めました。

この結果、ベスト4は3選手が日本人に。準決勝では早田選手と伊藤選手が対戦することとなりました。張本選手の対戦相手は韓国のエース、シン・ユビン選手。熱戦に期待がかかります。

【日本勢対戦カードと結果】

▽準々決勝

早田ひな 4-1 A.ディアス(プエルトリコ)

(11-8/11-5/10-12/11-9/11-7)

伊藤美誠 4-0 ハン イン(ドイツ）

(11-3/11-5/11-6/11-7)

張本美和 4-1 ゴーダ(エジプト)(11-8/6-11/11-9/11-3/11-4)