お風呂もごはんも、いつも娘と一緒。恐竜の赤ちゃんは母にとってもう1人の子ども／恐竜はじめました4
『恐竜はじめました4』（クラナガ/KADOKAWA）第4回【全7回】
【漫画】『恐竜はじめました4』を第1回から読む
ここは、いまも恐竜と人がなかよくくらす町――白亜町。とある研究で蘇った小さな恐竜の赤ちゃんたちは、町の人々と一緒に、のびのびと暮らしています。たんぽぽのわたげをふうっと飛ばしたり、ゆでたてのとうもろこしをほおばったり、お誕生日をみんなでお祝いしたり。そんな小さな毎日が何よりも愛おしい。心やさしい町の人々と恐竜たちが繰り広げる温かいストーリー『恐竜はじめました』待望の第4弾。かわいい恐竜と送るやさしい日々『恐竜はじめました4』に、ほっこり癒されてみませんか？
【漫画】『恐竜はじめました4』を第1回から読む
ここは、いまも恐竜と人がなかよくくらす町――白亜町。とある研究で蘇った小さな恐竜の赤ちゃんたちは、町の人々と一緒に、のびのびと暮らしています。たんぽぽのわたげをふうっと飛ばしたり、ゆでたてのとうもろこしをほおばったり、お誕生日をみんなでお祝いしたり。そんな小さな毎日が何よりも愛おしい。心やさしい町の人々と恐竜たちが繰り広げる温かいストーリー『恐竜はじめました』待望の第4弾。かわいい恐竜と送るやさしい日々『恐竜はじめました4』に、ほっこり癒されてみませんか？