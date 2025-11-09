東洋大時代に「山の神」として箱根駅伝で活躍した柏原竜二さんが９日放送のＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）にスポーツご意見番として出演。今月２日の全日本大学駅伝で２年ぶりの優勝を飾った駒大を称賛した。

駒大メンバーの走りっぷりを見届けた柏原さんは「あっぱれ！です」とニッコリ。「今回は（大会ＭＶＰの）５区の伊藤蒼唯選手をあそこに置けたというのが非常にポイントなんですけど、駅伝は基本的に先手必勝のスポーツとされています。１区、２区とよく耐えた、しのいだということで伊藤君のところでしっかりと差が離せたというのが勝因ですね」と分析。

伊藤について「ペースメイクというか、レースメイクがすごくうまくて、前半、突っ込むような走りをしても後半、粘れますし、変幻自在の選手ですね」と評価。「（エースの）佐藤圭汰選手も含めて、箱根駅伝、ますます楽しみになってきたと思います」と駒大の強さを認めていた。

母校の東洋大が不出場だったことについては「各大学の監督さんが『今年、東洋いないのが寂しいね』って言ってましたので来年は期待したいなと思います」と話していた。