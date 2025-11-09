サンドウィッチマン富澤たけし、間近で見る木村拓哉に緊張「めっちゃヤバい」

お笑いコンビ・サンドウィッチマンの富澤たけし（51歳）が、11月10日放送予定のバラエティ番組「10万円でできるかな」（テレビ朝日系）の予告動画で、間近で見る俳優・木村拓哉（52歳）について「めっちゃヤバい」と緊張した。



映画「TOKYOタクシー」に出演する木村拓哉が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。Kis-My-Ft2のメンバーも緊張する中で、隣に座ったサンドウィッチマン・富澤たけしも「この距離の木村さん、めっちゃヤバいっす。カッコいい」と緊張する。



伊達みきおも「すごいな」と同意し、「なんてカッコいいんだ！」と叫ぶと、富澤は「ありがとうございます」とお礼を言って、伊達から「お前じゃねえ」とツッコまれるやり取りを見せ、木村から「CMみたいですね」と言われた。