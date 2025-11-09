“インドア派→アウトドア派に転身”田村真子アナ「そんな人間じゃなかったのに」
TBSの田村真子アナ（29歳）が、11月8日に公開された、TBS公式YouTubeチャンネルの“同期女子会”動画で、ずっとインドア派だったのにアウトドア派に転身してしまい「そんな人間じゃなかったのに」と語った。
TBSの宇賀神メグアナ、田村真子アナ、良原安美アナの同期3人が女子会を行い、プライベートの過ごし方について話す中で、田村アナが「インドアなんだけどさ、もともと。でもさ、仕事が詰まってくれば詰まってくるほど気分転換で出かけたくなっちゃう」と話す。
田村アナによると、週1の休みが続いて気分転換できないと「なんかもう嫌すぎて、普通に金曜を夕方まで仕事して、そっからバーって京都行って一泊してでまた日曜、仕事あるからみたいな。でも絶対体のこと考えたら家で寝てる方が絶対いいの。回復はするじゃん。でもなんか気分転換したすぎて」とのことで、「なんかそんな人間じゃなかったのに、そういう人間になってしまいました」と語った。
