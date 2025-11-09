100均で天才的な調理グッズを見つけた…！省スぺ×洗い物激減♡仕切り付きのトレーが便利！

キャンドゥでお買い物をしていると、キッチングッズで面白い商品を発見しました。トレーに仕切りが付いた珍しい形のアイテムですが、なんとこれ、揚げ物に使える画期的な調理グッズなんです！スムーズに作業ができて、圧倒的省スペースに。洗い物も減るので、1つ持っているとかなり便利なんですよ。必見です♪

商品名：揚げ物らくトレー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：310×210×H45mm（外寸）

販売ショップ：キャンドゥ

JANコード：4973911845212

これは天才的すぎる！キャンドゥのアイデアが光るキッチングッズをチェック

キャンドゥをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で面白い形をしたトレーを見つけました。パッと見では何に使うものか想像しにくいですが、なんとこれ、揚げ物の調理に使える革命的な商品なんです！

今回ご紹介するのは、その名も『揚げ物らくトレー』。仕切りが付いたポリプロピレン製のアイテムで、お値段は￥110（税込）。サイズは外寸約310×210×H45m。耐熱／耐冷温度は120℃／-20℃です。電子レンジ・グリル・オーブン・乾燥機の使用は不可ですが、食洗機は使用可能です◎

早速使っていきましょう♪

省スペースで洗い物が減る！キャンドゥの『揚げ物らくトレー』

このように、揚げ物作りに必要な小麦粉・卵液・パン粉を仕分け入れられるのが魅力！器を何個も用意する必要がないので省スペースに。洗い物も最小限にできるのが嬉しいです。

小麦粉をまぶし…

卵液をくぐらせ…

パン粉をつける作業がらくちんに。横にスライドしていくだけなので、粉や卵がこぼれにくいんです♪

片手でトレーを持ちながら、小麦粉・卵液・パン粉をつけて、そのまま油に投入できる画期的な商品。揚げ物がこんなにスマートにできるのか！と感動を覚えます。

揚げ物の他にも、下ごしらえした野菜などを分けて入れておいたり、時間差で火を通したい食材の管理も楽ちんに。様々な場面で活躍するので、見かけたら即買い推奨です。

今回はキャンドゥの『揚げ物らくトレー』をご紹介しました。

気になった方はぜひ、キャンドゥのキッチングッズ売り場をチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。