まさか100均で買えると思わなかった！100円なのに本格的！専門店だとお高い文具
商品情報
商品名：コンバーター式万年筆 スタンダード
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：H13.5×W2×D1.5cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4978929916909
100円なのに本格的すぎる！セリアで見つけた『コンバーター式万年筆』
万年筆というと、専門店で販売されているような高価なものを想像しますよね。
ですが、実は100円ショップでも万年筆が販売されており、初心者の方にもおすすめです！
今回ご紹介するのは、セリアの『コンバーター式万年筆 スタンダード』。万年筆ならではの楽しみ方を存分に味わえる、コンバーター式の万年筆です。
万年筆のコンバーター式とは、本体に小さなインク吸入器を装着し、インクボトルからインクを直接吸入して使用する方式のこと。
カートリッジインクを入れて使うタイプだとお手軽ではありますが、やはりインクをボトルから補充する作業はロマンを感じますよね。
インクもセリアで購入したので、早速使ってみます！
胴軸を取り外し、コンバーターが首軸内の突起にしっかりと挿し込まれていることを確認します。
コンバーターのノブを回し、内側のピストンを下まで降ろし、ペン先をインク瓶に浸します。
ノブを逆方向に回して、ピストンを上げながらゆっくりとインクを吸い上げます。
このとき、インクはコンバーター内に満容量までは入らないとのことです。
自分でインクを補充する作業が愛おしく感じる♡
余分についたペン先のインクを柔らかい布等で拭きとり、胴軸を取り付けて完了です。
また、使用中はコンバーターを取り外さないようにと注意書きがあったので、その点には気を付けたいところです。
試しに筆記してみると、インクの出が良くてサラサラとスムーズに書けます！
ペン先に適度なしなりがあり、他のペンにはない書き心地を楽しめます。
何といっても、自分でインクを充填する作業や、手がかかる感じが愛おしく感じます。
今回は、セリアで見つけた『コンバーター式万年筆 スタンダード』をご紹介しました。
本格的な万年筆は価格が高いですが、セリアの商品であれば手軽に楽しめますよ！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。