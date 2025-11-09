まさか100均で買えると思わなかった！100円なのに本格的！専門店だとお高い文具

万年筆というと、専門店で買うと高価なイメージがありますよね。ですが、実は100円ショップでも手に入れることができます！今回は、セリアで見つけた『コンバーター式万年筆』をご紹介します。インクボトルから直接インクを補充する、ロマンあふれる万年筆♡サラサラと筆記できて、使い心地も抜群ですよ。

商品情報

商品名：コンバーター式万年筆 スタンダード

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：H13.5×W2×D1.5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4978929916909

100円なのに本格的すぎる！セリアで見つけた『コンバーター式万年筆』

万年筆というと、専門店で販売されているような高価なものを想像しますよね。

ですが、実は100円ショップでも万年筆が販売されており、初心者の方にもおすすめです！

今回ご紹介するのは、セリアの『コンバーター式万年筆 スタンダード』。万年筆ならではの楽しみ方を存分に味わえる、コンバーター式の万年筆です。

万年筆のコンバーター式とは、本体に小さなインク吸入器を装着し、インクボトルからインクを直接吸入して使用する方式のこと。

カートリッジインクを入れて使うタイプだとお手軽ではありますが、やはりインクをボトルから補充する作業はロマンを感じますよね。

インクもセリアで購入したので、早速使ってみます！

胴軸を取り外し、コンバーターが首軸内の突起にしっかりと挿し込まれていることを確認します。

コンバーターのノブを回し、内側のピストンを下まで降ろし、ペン先をインク瓶に浸します。

ノブを逆方向に回して、ピストンを上げながらゆっくりとインクを吸い上げます。

このとき、インクはコンバーター内に満容量までは入らないとのことです。

自分でインクを補充する作業が愛おしく感じる♡

余分についたペン先のインクを柔らかい布等で拭きとり、胴軸を取り付けて完了です。

また、使用中はコンバーターを取り外さないようにと注意書きがあったので、その点には気を付けたいところです。

試しに筆記してみると、インクの出が良くてサラサラとスムーズに書けます！

ペン先に適度なしなりがあり、他のペンにはない書き心地を楽しめます。

何といっても、自分でインクを充填する作業や、手がかかる感じが愛おしく感じます。

今回は、セリアで見つけた『コンバーター式万年筆 スタンダード』をご紹介しました。

本格的な万年筆は価格が高いですが、セリアの商品であれば手軽に楽しめますよ！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。