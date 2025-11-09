今年1月に死去した竹内英明元県議の名誉を毀損したとして、兵庫県警は11月9日、政治団体「NHKから国民を守る党」の党首・立花孝志氏（58）を逮捕したと発表した。

【画像】亡くなった竹内氏（享年50）



立花孝志氏 ©時事通信社

立花氏は昨年11月の兵庫県知事選に立候補。「当選を目指さず、斎藤氏を支援する」という異例の立場で選挙戦を展開していた。

県議が自死した後もデマを拡散

立花氏は街頭演説やSNS上で、斎藤知事の疑惑に関する告発文書について、竹内氏が「黒幕」であり、斎藤知事を陥れようとしたなどと言及。これにより、竹内氏に対するネット上での誹謗中傷が過熱し、竹内氏は同月に県議を辞職するに至った。

竹内氏が亡くなった後、立花氏は自身のYouTubeチャンネルやSNSで、「竹内元県議は警察に逮捕されるのが怖くて命を絶った」などと発言。しかし、兵庫県警は「竹内元議員を被疑者として任意の調べをしたことも、逮捕するという話も全くない」と、立花氏の発言内容を事実無根として否定していた。

竹内氏の妻は、夫の名誉を傷つけたとして、2025年6月に立花氏を名誉毀損の疑いで刑事告訴し、兵庫県警に受理されていた。

県議の妻が提出した告訴状、本人インタビュー120分など立花氏の言動についても詳しく報じた「週刊文春」のスクープ記事を紹介する。

〈今年1月に自死〉竹内英明・前兵庫県議の妻が悲痛告白「辞めてからも色々な追い打ちを…」

ご購読はこちら

前兵庫県議の竹内英明氏は週刊文春に〈あまりにも怖い〉と訴えるLINEを送り、今年1月、命を絶った。今年2月20日発売号からスタートした短期連載「冷血の知事」最終回では、その竹内氏の妻が取材に応じてい… 2025/03/22

自死した元兵庫県議・竹内英明氏を追い詰めた立花孝志とSNSのデマ地獄《故人は「もう立花氏には関わりたくない」と漏らしーー》

1月18日午後8時前。兵庫県姫路市のある住宅の前に、パトカーや救急車が止まった。変わり果てた姿で見つかったのは、元兵庫県議の竹内英明氏（50）。昨秋まで、県議会の百条委員会で斎藤元彦知事（47）の数… 2025/01/22

立花孝志と対決した！ 兵庫自死局長は「死んで当然」暴言120分

公用パソコンの中身を暴露し「死人と公務員にプライバシーはない」と極論を振りかざす。後押しした斎藤知事は「行政トップとしてはダメ」と転向。税金を滞納し「いつでも自己破産する」と嘯く“選挙を… 2024/12/04

【記者解説】「取材直前、A子さんの顔写真が暴露され...」NHK党・立花孝志党首（57）を取材した記者が振り返る“120分間の対決”

「週刊文春」編集部の記者が“取材のウラ話”を語る「文春記者トーク」。ここだけで聞ける話題のスクープの裏側をお楽しみください。 兵庫県知事選以降、政界の注目人物とな… 2024/12/07

《泉大津市長選直前放言》「僕は選挙屋」「次は参院選」立花孝志が踏み台にする市長の座

「あの県民局長が死ぬのは当然だ、くらいに思っていますよ」 ヒートアップして暴言を吐くのは、NHKから国民を守る党（以下、N党）の立花孝志党首である。告発文書問題で兵庫県知事の座を降りた斎藤元彦氏の再… 2024/12/07

立花孝志が泉大津市長選後に明かしたトンデモ大作戦「永野耕平・岸和田市長が不信任となったら…」

「当選しちゃうでしょうね。泉大津市で有名人いうたら僕かオール阪神さんくらい。今はどこに行っても声がかかりますから」 大阪・泉大津市長選が告示される1週間前、「NHKから国民を守る党」（以… 2024/12/18

斎藤元彦と立花孝志“魔の合体”の裏に2人の女がいた！ ｜短期連載「冷血の知事」（4）

劣勢からの逆転劇だった県知事選。その立役者は二馬力選挙で戦った立花孝志だけではなかった。“表”のSNS担当だったメルチュの折田楓。そしてもう1人、“裏&rdquo… 2025/03/12

「斎藤元彦知事の演説で選挙の公正さが…」故・竹内英明前県議の妻が語った「陰謀論の恐怖」｜新連載「陰謀論の研究」（1）

8月8日、ある女性が記者会見で声を震わせた。「民主主義の根幹をなす選挙が、死者の冒涜に利用されることの異常さ、悪質さを私たちはもっと深刻に受け止めなければならないと思います」 女性の夫、竹内英明前兵… 2025/08/30

〈《N国・立花孝志を逮捕》「あまりにも怖いです」自死した元県議・竹内英明氏（享年50）が「週刊文春」記者に“訴えていたこと”《兵庫知事疑惑》〉へ続く

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）