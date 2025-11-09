タイのバンコクで開かれる第74回ミスユニバース本戦を控えて開かれた行事の途中で参加者が集団で退場する事態が起きた。

フォックスニュースなどによると、4日にミスユニバースの事前行事として各国を代表する参加者があいさつを交わしていたところ、ミスユニバースのタイ担当ナワット・イサラグリシル理事が組織委員会の要請に参加者が従わないとして不満を表出した。

理事はミス・メキシコのファティマ・ボッシュさんを名指しで公開的に叱責した。

組織委が参加者に大会広報用の交流サイト（SNS）に投稿するよう要請したが、ボッシュさんがメキシコ担当者と相談すべきとしてこれを履行しなかったという理由からだ。

ナワット理事は「もしあなたがメキシコの責任者に従うならばあなたはばかだ」と話した。これに対しボッシュさんが抗議しようとすると「私の話は終わっていない。聞け」と語調を高めた。

ナワット理事が保安要員を呼んでボッシュさんを行事場所の外に追い出そうとすると参加者の間からため息が漏れ、ボッシュさんは席を蹴って出て行った。

すると昨年の優勝者であるミス・デンマークのビクトリア・キア・タイルビグさんをはじめとする参加者の多くが集団で退場した。

ナワット理事は保安要員に向かってドアを閉めるよう要求して「出て行くなら残りの参加者だけで行事を進める」と脅した。

議論が大きくなると組織委は緊急声明を出し、ナワット理事に対し権限剥奪など法的措置を検討すると明らかにした。ナワット理事はその後記者会見を行い、「だれかを傷つける意図はなかった」とし涙を流して謝罪した。

一方、翌5日のミスユニバース大会開会式は予定通りに行われた。ナワット理事は参加者の前でも再度謝罪し「みなさんすべてを尊重する」と話した。