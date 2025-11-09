山川豊、演歌歌手＆お笑い芸人ら“豪華メンバー”のプライベートショットに反響「いいな〜。混ぜて欲しい…」「楽しそう」
歌手の山川豊が6日、自身のインスタグラムを更新。「本日楽しいメンバーでお食事させて頂きました」と報告し、豪華メンバーでの食事ショットを公開した。
【写真】「素敵すぎる」山川豊と“豪華メンバー”が集まった食事ショット
山川、チャンス大城、徳永ゆうき、水城なつみ、舞乃空がテーブルを囲んで笑顔を見せた集合写真をアップ。分野を越えたメンバーが集まった楽しげな雰囲気が伝わってくる。
プライベートショットの公開に、ファンからは「いいな〜。混ぜて欲しい…」「本当に楽しそうで、お写真見てるだけで、ほっこりします」「楽しそうなお食事会ですね チャンスさんも演歌歌手みたい」「素敵すぎる」などのコメントが集まっていた。
