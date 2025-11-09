山本由伸の中0日登板に「サンモニ」ご意見番が自らに喝！「『連投はないでしょう』と言ってしまったので…まさかです」

胴上げ投手となり、ナインから祝福される山本由伸(C)Getty Images

巨人、レッドソックスなど日米で活躍した上原浩治氏が、11月9日にTBS系「サンデーモーニング」に生出演。スポーツコーナーのご意見番として、自らに喝を入れる一幕があった。

【動画】最後は併殺斬り！山本由伸が2年連続世界一を決めたシーンを見る

番組では1週間前のワールドシリーズ第7戦を制し、2013年の上原氏（当時レッドソックス）以来、日本人2人目の胴上げ投手となったドジャースの山本由伸を特集。同シリーズ3勝が2001年のランディ・ジョンソン（ダイヤモンドバックス）以来24年ぶり、オール敵地での勝ち星は史上初だと紹介した。

上原氏は「プレーオフに関しては、中4日、中3日は普通なんですよ、アメリカでは」と指摘しつつも、「ただ、先発の連投はありえないんですよね」と論じた。山本は第6戦の6回96球1失点から、中0日で第7戦も34球を投げ、魂の2回2/3無失点リリーフを見せた。