「ミス成蹊コンテスト2023」グランプリで元フジコーズの久木田帆乃夏（くきた・ほのか）が初のソロデジタル写真集『Summer Time Memories』を11月3日に発売！ 現在は大学4年生、理工学部で機械システムを学ぶリケジョ。そして先日、駅のホームで電車の前に立った「何線でしょう？？」のSNS投稿が話題に。そんな彼女にミスキャンの思い出や、今回のグラビア撮影の話、今後の夢などを聞いた。

――グラビア撮影はどうでしたか？

久木田 水着は2回目で、ソロは初めてだったので、始まる前はけっこう緊張してたんですけど、やってみたらすごい楽しかったです。海へ行ったんですけど、お天気が良くて、青空とかも良くて、すごいさわやかでキレイに撮っていただきました。

――グランピングデートみたいな設定でした。

久木田 バーベキューもしましたね。大きいエビとかお肉がめっちゃおいししかったです。サザエは食べるのに苦戦したんですけど、スタッフさんがうまく身を出してくれて。食べてるシーンも見てもらいたいです。

――衣装はどう？

久木田 全部かわいかったんですけど、ベッドの撮影で着た白のランジェリーとか、さわやかな感じでお気に入りです。

――撮影に向けてやったことある？

久木田 周りにグラビアやってるコがいたので、体作りのやり方を聞いたり、写真集や週プレもチェックしてポージングの勉強をしました。

あとはバストアップのために腕立てをしたり、腹筋もしてました。メイキングの動画とかで見ると、腹筋がちょっと割れてる感じも見てもらえるんじゃないかなと。

――食べ物も気を使ったり？

久木田 友達から大豆とか豆腐がいいよって言われて。普段食べないんですけど、食べたり。あと、お米もすごい食べるようにしました。ちょっと男性ウケするような体にしたくて体重も増やしましたね。

――どれくらい？

久木田 1.5キロとか。私、10年ぐらい体重が変わってないので、それだけ増やすのも大変なんですよ！ いつも気を付けちゃうから、そんなに増えなくて。





――いろいろと撮影に向けて仕上げたんですね。そして改めてミスコンは何で受けようと思ったんですか？

久木田 最初、1年生のときも声をかけていただいて、迷ったんですけど、表舞台に立つ人間じゃないなって断っちゃったんです。でも2年生になって、大学生活で何もしてないっていうか、ただバイトして授業に出てみたいな感じでいいのかなって。挑戦してみるのもアリかなと思って出させていただきました。

――初出場でグランプリってすごいですよね。どんなことをやったの？

久木田 出たからには結果も出さなきゃと思ったので、もうガムシャラに。SNS投稿も毎日したり、配信もめちゃめちゃ頑張って、いちばん遅いときだと夜中の3時までやったり。

せっかくファンの人もついてきてくれるし、だったらいい結果で恩返ししたいなと。ちょっと負けず嫌いなところとかもあって。

――グランプリになって変わったことは？

久木田 すごい世界が変わったかっていうと、正直そんなことはなくて。でも、私こんな頑張れたんだみたいな、自信にはなりましたね。

――受験勉強よりも？

久木田 全然頑張れたと思います。けっこうサボり癖もあって、人生でめちゃくちゃ頑張ったっていう経験があんまりなくて。だからミスコンに出るとなっても、大丈夫かなと思ってたんです。でも自分ってこんなに頑張れるんだっていう、新たな発見でした。

ーー久木田さんは理工学部なんですよね。男女比ってどれくらいなんですか？

久木田 学科に120人ぐらいいて、女のコ5人とかですね。研究室は私ひとりです。

――リケジョってそんな少ないんですね。研究はどういうことをやってるんですか。

久木田 今は脳に関する研究で、例えば脳卒中の方とか、リハビリをどうやって病気を治していくかとか。脳波みたいなのを分析したりとか。

――医学にも近い感じなんですね。

久木田 自分の学科は自動車の自動運転とかがメインなんですけど、私の研究室はそういうのをやってます。それが誰かの役に立てばいいなって思います。





――素晴らしいですね。そして先日、電車の前で撮影した投稿がバズってました。

久木田 最初は何も考えてなくて。「ヤバい！ 今日は何も載せるものがない！」って、電車の前で適当に撮って載せた投稿がたまたま伸びたんです。鉄道ファンの方がすごい反応してくれて、今は場所とかにもこだわって撮影するようになりました。

――鉄道は詳しいの？

久木田 父が鉄ちゃんなんです（笑）。投稿で話題になってから、「こことかいいんじゃない？」とか、言ってきたりしますね。

――嫌じゃないの？

久木田 うちはめちゃめちゃ家族の仲が良くて、よく家族で旅行に行ったりもしてるので、そういうところで撮ったのも投稿したりしてます。

――最近ハマってるものはあります？

久木田 競馬をちょこちょこやってますね。もともとフジコーズで競馬の冠番組をやらせてもらって、そこでカンニング竹山さんや佐野アナに教えてもらって、面白いなと。そしたら競馬好きのファンの方も増えたりして、今週は何を買うとか話すようになって。

――競馬の回収率はどうなの？

久木田 ちゃんと計算したことないですけど、一応プラスにはなっています！ 結構当たるみたいなのがあって、ファンの方が私の予想に乗っかってくれたり。

――それは嬉しいよね。ちなみに好きな男性のタイプは？

久木田 何でも一緒に楽しくやってくれる人がいいですね。お互いの趣味とかを楽しんだり。あとは面白い人。何でも笑ってくれたら嬉しいなって思います。

――久木田さんは相手を引っ張りたい？ 引っ張られたい？



久木田 引っ張ってくれる人がいいですね。末っ子で、常に誰かの何か背中にくっついてきたので、引っ張ってくれたら嬉しいです。

――この先やってみたいことは？

久木田 今はイベントに出させてもらったり、モデルの仕事をやってるんですけど、タレント寄りの仕事がしたいです。難しい世界ですけど、またテレビに出られたらいいなって。最近は電車の投稿で話題になったので、旅番組に活かせたらいいなと思ったり。

グラビアもまたやりたいですし、あとは姉（久木田菜々夏）もタレントをやっていて、いつか姉妹でランウェイを一緒に歩きたいって夢を話しているので、実現したいですね。





●久木田帆乃夏（くきた・ほのか）

2002年6月3日生まれ 埼玉県出身

身長153cm 血液型＝O型

◯元フジコーズメンバー、「ミス成蹊コンテスト2023」グランプリ

「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025」審査員特別賞

公式X【@honoka_kukita】

公式Instagram【@honoka_kukita】

公式TikTok【@honoka_kukita】



【MISS CAMPUS HEROINES】 「Summer Time Memories」撮影／久木田帆乃夏





【写真】久木田帆乃夏の初ソロ水着グラビア

取材・文／関根弘康 撮影／大藪達也