GK鈴木彩艶、ケガのため日本代表活動の不参加が発表…ミラン戦で手を負傷か
日本サッカー協会（JFA）は9日、キリンチャレンジカップ2025に臨む日本代表において選手の不参加を発表した。
発表によると、GK鈴木彩艶（パルマ・カルチョ）がケガのため不参加になったという。なお、同選手に代わる追加招集選手は決定次第、明らかになることが伝えられている。
鈴木は8日に行われたセリエA第11節のミラン戦（△2−2）にフル出場していたが、同試合の終盤に手を痛め、試合後に手の腫れがひどくなった模様で、イタリアメディア『カルチョメルカート』では病院に直行したことが伝えられていた。
日本代表は11月の活動では国内でキリンチャレンジカップ2025を開催。11月14日（金）には『豊田スタジアム』でガーナ代表と、同18日（火）には『国立競技場』でボリビア代表との対戦を予定している。
