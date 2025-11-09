ストーリーがいいと思う「2025年秋ドラマ」ランキング！ 2位『絶対零度』を抑えた堂々の1位は？
All About ニュース編集部は10月23〜24日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2025年秋ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。
この記事では、ドラマのストーリーに関するランキングを紹介。さまざまなジャンルの作品が放送されていますが、ストーリーで支持を集めたのはどの作品でしょうか？
それでは、「ストーリーがいいと思う2025年秋ドラマ」ランキングの結果をお届けします。
2位に輝いたのは、月9ドラマの『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（フジテレビ系）でした。沢口靖子さんが主演を務めるドラマで、人気シリーズのシーズン5となります。
沢口さんが演じる主人公・二宮奈美は、「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）で捜査にあたる刑事。DICTは社会問題化する闇バイトや特殊詐欺、サイバーテロなどの情報犯罪を取り締まる組織で、さまざまな犯罪者が登場するストーリーです。国家存亡を脅かす危機までが絡み、壮大な展開が予定されています。
回答者からは、「緻密なストーリーと予想外の展開が続くため、見応えがあります」（50代男性／東京都）、「ストーリーが初回からおもしろかったから」（30代女性／東京都）、「時事問題を題材にしているから」（30代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）でした。夏帆さんと竹内涼真さんがダブル主演を務めるドラマで、谷口菜津子さんの同名漫画（ぶんか社）を原作としています。
ドラマは、主演の2人が演じる山岸鮎美と海老原勝男が破局するところからスタート。互いが新しい生活をする中で、当たり前だと思っていた価値観を料理を通じて見つめ直し、成長する姿を描いています。特に竹内さん演じる勝男が人気となり、見逃し配信サービスで絶大な支持を得ている作品です。
回答者からは、「身近な家事をテーマにしているので」（30代女性／千葉県）、「ストーリー展開が良く、登場人物の関係性や感情の変化が丁寧に描かれていて引き込まれます」（20代男性／愛知県）、「話のテンポがよくて最後まで引き込まれる。勝夫の成長も見ていて楽しい」（30代女性／東京都）などの意見が寄せられました。※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
2位：『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（フジテレビ系）／34票
1位：『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）／61票
