「泣きそうになった」かまいたち山内、“大事なご報告”動画に称賛の声「ステキなご夫婦」「推せる」
お笑いコンビ・かまいたちの山内さんは11月1日、個人YouTubeチャンネル「やまうち界隈」の動画を更新。『山内から皆さんに大事なご報告があります。』と題した動画を公開しました。
【画像】かまいたち山内、『大事なご報告』
動画を撮影した時点で、猫の4きょうだいとはすでに2週間ほど一緒に生活をしており、オスの「つな」「しゃけ」、メスの「おかか」「こんぶ」で「おにぎり4きょうだい」と命名。山内さんが以前から飼っている先住犬「むぎ」は、初めは「おにぎり4きょうだい」に近寄ろうともしませんでしたが、最近では一緒に寝たりするようになったのだそう。
「おにぎり4きょうだい」は、やはりきょうだいだからなのか、4匹とも同じタイミングで起きたり暴れだしたりするそうで、撮影時はちょうど4匹ともおとなしく、まったりと過ごす姿を見ることができます。2匹が定員のハンモックに4匹がぎゅうぎゅう詰めで寝ていることもあり、仲のよいきょうだいの様子がほほ笑ましいです。最後に先住犬「むぎ」がやきもちを焼かないよう、「むぎが一番よ」と撫でる優しさを忘れない山内さんでした。
コメントでは「山内さんってほんと穏やかな人だよね」「『むーが1番よ』の声かけに泣きそうになった。愛」「山内はもちろん、奥様も推せちゃう。山内家ラブ」「タイトル釣りかと思ったら本当に大切な報告だった」「寝癖ボサボサのケンジも可愛すぎます」「こういう一面があるからかまいたちは推せるんよな」「本当にステキな優しいご夫婦ですね」「山内家は良い家庭だなぁ…」と称賛の声が寄せられています。
ファンからは「自己肯定感上げてくれる良い奥様ですね〜」「奥さんの声とかテンションがかわいくて癒されます」「空気感が素敵」「お二人の動画見てたら幸せな気持ちになります」「この夫婦めっちゃ好き」「ラブラブほほえましい」「なにこの奥さん いい人すぎる！」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
山内家に「4きょうだい」が仲間入り動画の冒頭で山内さんは、「猫ちゃんを迎え入れることになりました」と報告。保護猫の譲渡会で縁があった猫の4きょうだいと一緒に暮らすことになったことを明かしました。
「山内夫婦のショッピングデート」今回の動画でも声で出演していた山内さんの妻ですが、10月12日に公開した動画では、名古屋での夫婦ショッピングデートの様子を披露しています。2人で古着屋を巡り、妻が山内さんを撮影。気になる古着を鏡の前で当ててみたり羽織ってみたりする山内さんに妻は「あ！ ええやん！」「めっちゃかわいい」「似合ってる」などコメントし、仲むつまじい様子が伝わってきます。
