台風26号は急カーブ？Ｕターン？11月発生の台風が「大型で非常に強い」勢力へ　最大瞬間風速は70メートル予想

気象庁の発表によりますと、台風第２６号（フォンウォン）は現在、大型で非常に強い勢力でフィリピンの東にあり、勢力を維持しながら南シナ海へ進む予想です。



９日午前９時現在、台風の中心はフィリピンの東にあり、西北西へ時速３０キロで進んでいます。中心気圧は９５０ヘクトパスカルで、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６０メートルです。



９日午後９時には、引き続き「非常に強い」勢力を保ち、中心気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルまで発達する見込みです。暴風警戒域は南東側３２０キロ、北西側２７０キロの範囲です。





１０日午前９時には、台風は「強い」勢力に変わりますが、中心気圧は９５０ヘクトパスカル、最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は６０メートルとなる見込みです。一方その進路については、徐々に北より、そして東よりに変えていくようです。１１日午前９時には、南シナ海を北北西へ時速１０キロで進む予想です。１２日午前９時には、引き続き南シナ海を北へ時速１０キロで進む予想です。１３日午前９時には、台湾付近で進路を北東に変え、時速２０キロで進む予想です。そして１４日午前９時には、沖縄の南で東へ転じ、時速１５キロで進みそうです。その段階で中心気圧は１０００ヘクトパスカルとなる予想です。今後の進路によっては沖縄方面の海域にも影響を及ぼす可能性があり、最新の情報に十分ご注意ください。