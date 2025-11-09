実は「元会社員」と知って驚いた女性芸能人ランキング！ 2位「井川遥」を2票差で抑えた1位は？
元会社員という経歴があると聞くと、意外な一面に驚くことも。華やかな芸能界で活躍する姿とは違う魅力を感じられます。
All About ニュース編集部は10月27日、全国10〜60代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は元会社員と知って驚いた女性芸能人」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、俳優の井川遥さんです。就職氷河期にあたる井川さんは、一般企業で約半年間働いたのちモデルデビュー。癒し系グラドルとして人気を博しました。
これまでファッション誌『VERY』（光文社）の専属モデルを長年務めるなど、数多くの雑誌に登場。また、堺雅人さんが主演を務める11月14日公開の映画『平場の月』に出演するなど、俳優業も好調です。
回答者からは「綺麗すぎて、企業で普通に働いている姿がイメージできないから」（40代女性／福井県）、「」（30代男性）、「芸能人の中でも妖艶でかなりの美しさなので元会社員とは全く思えず驚きです」（50代女性／千葉県）といったコメントが寄せられています。
2010年にグラビアデビューすると、その後多数のテレビ番組に出演。2013年には映画『甘い鞭』で「日本アカデミー賞新人俳優賞」を受賞するなど、俳優としても活躍しています。2019年には、漫画家の清野とおるさんと前向きな別居婚をしたことでも話題となりました。
回答コメントでは「ミステリアスではあったが職種に驚いた」（30代女性／広島県）、「元々グラビアアイドルなイメージがあるから」（30代女性／愛知県）、「会社員と言っても仕事の内容に驚きました」（60代女性／沖縄県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
1位：壇蜜（遺体衛生保全士など）／61票

1位にランクインしたのは、タレントの壇蜜さんです。20代の頃にホステスや和菓子工場、葬儀場、受付嬢など、さまざまな仕事を経験。遺体衛生保全士や調理師免許なども取得しています。
