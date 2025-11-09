運転中に一番聞きたくない「子どもの一言」→聞こえた瞬間に2千いいね「激しく絶望」「え、いま？」【ママリ】

子どもの「まさかの報告」に…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ゆーぱぱ(@too6mi)さんの投稿です。

静かな車内に響く、後部座席からの子どものアクシデントの報告、親の動揺が止まらない瞬間です。ゆーぱぱさんが体験した「運転中に聞きたくない一言」がこちらです。

運転中に聞きたくない一言

「こぼした」、この一言が後部座席から聞こえた瞬間、ハンドルを握る親の心拍数が一気に跳ね上がります。バックミラーを見ると、そこに見えるのは申し訳なさそうな、悲しい表情の我が子。ため息をつきながらも最後は笑ってしまうのが親というものです。どんなにヒヤッとする瞬間でも、後から思い返すと全部が育児の思い出になりますよね。



この投稿には「蓋の精度に期待して・・・・激しく絶望を迎えるパターンwww」「え、いま？って思ってしまいますね」といったリプライがついていました。思わずクスッと共感してしまう投稿でした。

