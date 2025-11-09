竜巻によって倒壊した家屋＝8日、ブラジル・パラナ州/Parana State Government/Reuters

サンパウロ（CNNブラジル）ブラジル南部パラナ州を猛烈な竜巻が襲い、少なくとも6人が死亡し、750人以上が負傷した。地元当局が明らかにした。

パラナ州のジュニオール知事は、今回の竜巻について、「州の歴史の中で前例のない大惨事」と表現した。

州の気象当局によると、竜巻に襲われたリオ・ボニート・ド・イグアスの町では風速が約69メートルを超えた可能性があるという。州政府によれば、市内の住宅や商業施設の約90％が被害を受けた。

知事によれば、家屋はもちろん商業施設さえも倒壊した。サイロやガソリンスタンドが倒壊するのも目撃されたという。

空撮映像には、屋根が吹き飛ばされ、がれきと化した建物が広がる光景が映っていた。

死亡した6人のうち、リオ・ボニート・ド・イグアスでは男性3人と女性2人が犠牲になり、近隣のグアラプアバ市でも男性が死亡した。1人が行方不明となっている。

救助隊には通報が続いており、死者数はさらに増えるおそれがある。ホームレスや避難者に関する情報も引き続き収集中だという。

州は「公共の非常事態」を宣言した。これにより州政府が資金や人員を動員し、連邦政府に支援を要請できるようになる。

当局は住民に対し、開けた場所を避け、倒壊の危険がある建造物や木、電線などに注意するよう呼びかけている。