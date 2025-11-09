【ザ・ロイヤルファミリー 第5話】耕造に隠し子が発覚 栗須、美紀子から耕一の存在聞く
【モデルプレス＝2025/11/09】俳優の妻夫木聡が主演を務めるTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時〜）の第5話が、9日に放送される。
【写真】「ザ・ロイヤルファミリー」に登場する謎の人物
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。
妻夫木のほか、目黒蓮（Snow Man）、松本若菜、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠、木場勝己、尾美としのり、関水渚、長内映里香、秋山寛貴（ハナコ）、三浦綺羅、小泉孝太郎、黒木瞳、沢村一樹、佐藤浩市らが出演する。
耕造（佐藤浩市）に隠し子が発覚。栗須（妻夫木聡）から説明を求められた耕造は、相手の女性は元ホステスの中条美紀子（中嶋朋子）で、今は前橋の病院で療養中だと明かす。
栗須は耕造に連れられて美紀子を見舞い、美紀子から大学生の息子・耕一（目黒蓮）の存在を聞く。事情を知った栗須が代わりに美紀子の援助を買って出たことで、耕造と栗須の信頼関係はより強固に。そして、息子の耕一もまた競走馬の世界に魅せられていた。
一方、内心穏やかではない耕造の妻・京子（黒木瞳）がある行動を起こす。そんな中、デビュー戦で勝利したロイヤルホープと騎手の隆二郎（高杉真宙）は勢いに乗り、チームロイヤルは日本ダービーへの出走を決める。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ザ・ロイヤルファミリー」に登場する謎の人物
◆妻夫木聡主演「ザ・ロイヤルファミリー」
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。
◆「ザ・ロイヤルファミリー」第5話あらすじ
耕造（佐藤浩市）に隠し子が発覚。栗須（妻夫木聡）から説明を求められた耕造は、相手の女性は元ホステスの中条美紀子（中嶋朋子）で、今は前橋の病院で療養中だと明かす。
栗須は耕造に連れられて美紀子を見舞い、美紀子から大学生の息子・耕一（目黒蓮）の存在を聞く。事情を知った栗須が代わりに美紀子の援助を買って出たことで、耕造と栗須の信頼関係はより強固に。そして、息子の耕一もまた競走馬の世界に魅せられていた。
一方、内心穏やかではない耕造の妻・京子（黒木瞳）がある行動を起こす。そんな中、デビュー戦で勝利したロイヤルホープと騎手の隆二郎（高杉真宙）は勢いに乗り、チームロイヤルは日本ダービーへの出走を決める。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】