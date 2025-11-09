【ホビーラウンド33】 開催日時：11月9日10時30分～16時30分 会場：TRC東京流通センター第二会場 Fホール 入場料 当日入場チケット：2,000円

ボークスは、プラモデル「SWS 1/32 Ki-100 五式戦」の原型を、11月9日に開催しているイベント「ホビーラウンド33」にて展示している。

本製品は、第二次世界大戦時の日本陸軍機「キ100」こと「五式戦闘機」を、ボークスの飛行機模型プラキット「SWS（スーパーウイングシリーズ）」で商品化するもの。

SWSキットでは、世界的にも珍しい液冷エンジンから空冷エンジンへの換装で成功した五式戦を、実機取材に基づき、実機の改修過程と構造が実感できるパーツ構成で徹底再現している。三式戦の細い胴体に無理やり空圧的につじつまを合わせた外観形状や、胴体と主翼をつなぐ大きなフィレットなど、川崎設計陣の苦労がしのばれる部分を、余すところなくSWSスタンダードで再現している。

本製品以外にも、「SWS」シリーズの新商品として、「SWS 1/32 マスタング P-51 B/C」が商品化決定。イギリスで11月8日と9日に開催しているスケールモデルイベント「IPMSテルフォード」にて発表された商品で、イベント会場ではPOPのみで実物の展示が無かったが、「ボークスDPHS（ドールポイントホビースクエア）秋葉原」にて展示が行なわれている。

またその他にも、イベント会場では「SWS 1/32 ホルテン Ho 299 B」や「SWS 1/32 メッサーシュミット Bf 109 G-4」が展示している。

【SWS 1/32 Ki-100 五式戦】【SWS 1/32 マスタング P-51 B/C】【SWS 1/32 ホルテン Ho 299 B】【SWS 1/32 メッサーシュミット Bf 109 G-4】

