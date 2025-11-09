韓国ドラマ「カーテンコール」第11話〜第15話【あらすじ】
毎週月曜〜金曜 あさ8時15分から、韓流プレミア「カーテンコール」（主演：カン・ハヌル、ハ・ジウォン 全21話）を放送中！
「テレ東プラス」では、11月10日（月）〜11月14日（金）放送、第11話〜第15話のあらすじを紹介する。
【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」
【11月10日（月）放送 第11話】
誰かが自分に成りすまし、会長の孫として暮らしていると知った本物のムンソン。テジュは大金を肩代わりし、ムンソンを韓国へ連れていく。
一方、セヨンはイベントでバイトをしていた男性に会いに来たというヒョジンに会う。ムンソンに会ったと思っているセヨンだったが、彼の正体は舞台役者のユ・ジェホンだと聞かされ…。
【11月11日（火）放送 第12話】
テジュはセジュンとの接触を試みるが、家にいるムンソンは本物だと言い放たれてしまう。
ムンソンは父ヨンフンの思いを胸に、テジュの指示を無視し、一人でホテルに来て騒ぎを起こす。ジェホンは本物のムンソンだと気付き騒ぎを収めるが、ムンソンも自分の成りすましだと気付き…。
一方のセヨンも、事実を話すべきか悩み続ける。
【11月12日（水）放送 第13話】
セジュンは記者にいとこがいることを明かし、セヨンを取材するよう促す。
セジュンが本物のムンソンに会ったと知ったサンチョルは国に帰ってほしいと頼むが、ムンソンは聞き入れない。サンチョルは会長に打ち明けようとするが…。
一方、突然ジェホンへの態度が変わり、ある事実を掴んだと話すセジュンが気にかかるセヨン。
【11月13日（木）放送 第14話】
ムンソンが記事に載るのを阻止するため、記者にドンジェとの結婚を発表したセヨン。
止めに入ったジェホンは、セヨンから本名を言われ、バレたことを確信する。
一方、本物のムンソンは、カフェにいたグムスンに声をかける。再会した孫の話を聞いたムンソンは自分だと明かせずに立ち去るが、グムスンは本当の孫だと気付き、涙を流す。
【11月14日（金）放送 第15話】
グムスンのためジェホン達に協力すると決めたセヨンは、全てを知っているセジュンの前で演技をする。グムスンはムンソンと会ったカフェで彼を待ち続け、ムンソンもそんな祖母のことを密かに見つめていた。
一方、北でムンソンの偽造パスポートを作った取引相手が現れ、ムンソンに病を患う本物のジンスクについて話しだし…。
出演者
ユ・ジェホン：カン・ハヌル
パク・セヨン：ハ・ジウォン
チャ・グムスン：コ・ドゥシム
ペ・ドンジェ：クォン・サンウ
演出・脚本
【演出】
ユン・サンホ（『ジンクスの恋人』『師任堂（サイムダン）、色の日記』）
【脚本】
チョ・ソンゴル（『ポイントブランク〜標的にされた男〜』）
