不倫相手の誕生日ディナーで“弁護士登場”→凍り付くシタたち｜不倫女に1500万円請求した話【ママリ】

妊娠8か月のりさ(28歳)は、夫サトル(30歳)の不倫を知りながら、愛する子を守るため、冷たい復讐心を心に宿す。彼は偽りの和解で妻を欺き、不倫相手・園子(29)と密会を継続。りさは涙を捨て、弁護士と共に水面下で決定的な証拠を積み重ねていく。そして、すべての計画が結実する「明後日の夜8時」を迎えて…。『不倫女に1500万円請求した話』第5話をごらんください。

明後日の夜8時40分。サトルと園子の誕生日ケーキが運ばれた、幸せの絶頂の瞬間、りさ、義母、弁護士の三人が店内に乗り込む。弁護士は総額1500万円の慰謝料・違約金請求を告げ、義母はサトルを糾弾。りさは離婚届を突きつけ、復讐を完遂する。

ついに始まった地獄のディナー

明後日の20時。高級イタリアン「ラ・ルーナ」にシタ2人は現れた。



私たちは、弁護士の篠原先生、義母、そして私の3人で、店の外の目立たない場所から店内の様子をうかがう。サトルと園子は、窓際の席でシャンパングラスを傾け、親密そうに笑い合っている。妊娠8か月のおなかを抱える私にはつらい光景だけど、もはや動揺などしない。



20時40分。フロアの照明が少し落とされ、店員がワゴンを押して2人のテーブルに近づいた。園子の目の前に置かれたのは、バースデープレートと、ロウソクが立てられた美しいケーキ。



「おめでとう、園子。愛してるよ」



サトルの甘い声が聞こえてきそうな、完璧なタイミング。「いきましょう」篠原先生が静かに言った。私と義母、そして篠原先生は、迷うことなく店内に踏み込んだ。義母はサトルに気づかれないよう、少し顔を伏せている。



「お待ちください」



篠原先生がシタ2人のテーブルに近づき、静かに声をかけた。サトルと園子が同時に顔を上げ、私たちが立っているのを見て、完全に凍りついた。特にサトルは、私の隣にいる義母を見て、顔から血の気が引いていた。



「え…どうして…」

「サトルさん。そして、園子さん。私はりささんの代理人弁護士です」



篠原先生はテーブルに1枚の書類を置いた。



「本日は、皆様に共有すべき重要な情報があります」



その重要な情報とは、2人がこの不倫を続けることで支払うことになる、慰謝料と違約金の総額。篠原先生は淡々と告げた。



「接近禁止合意書を交わした後も、お2人は不貞行為を継続しました。これにより、園子さんには違約金と再度の慰謝料として総額1500万円を請求します。サトルさんには離婚慰謝料、養育費、および財産分与として、別途請求を行います」

サインはケーキのあとで

店内がざわめき、園子は顔を真っ赤にしてうつむいている。サトルは、ただ口をパクパクさせている。その時、義母が顔を上げた。



「サトル、あなたは人として、父親として、最低よ」



私は冷たい目でサトルを見下ろした。



「おいしそうなケーキね。ゆっくり食べていいから。その後、隣のカフェにきてね」



私たちが店を出て隣の喫茶店にいると、ものの5分ほどでトボトボとやってきた2人。おいしそうなケーキには一口も手をつけなかったみたい。

溢れた涙…幸せを誓う

「さあ、あなたはこれにサインしてね」



私は夫に離婚届を記入させた。慰謝料・養育費などすべてに決着がついたら、私のタイミングで提出するつもり。



園子は1500万円の請求に顔面蒼白だった。とてもすぐには払えない金額だろうが、支払い方は弁護士と相談してもらうことになるだろう。私は一歩も引くつもりはない。



理不尽な裏切りに、私は立ち向かったのだ。地獄に落ちた2人の絶望的な顔を後に、私は義母と弁護士に守られながら、新しい命と共に、静かに店を後にする。最高のディナーだったわ。



帰り道、私はおなかの子に「私たちは、幸せになろうね」と心の中でつぶやいた。

あとがき: 最高の誕生日ディナー

ケーキのタイミングで乗り込むという演出は、まさに劇的です。高級レストランという舞台、そして弁護士と義母という最強の布陣。サトルが最も信頼していた母親に裏切られ、大衆の前で罪を暴かれるという展開は、彼の自業自得ながらも強烈な絶望を与えたことでしょう。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）