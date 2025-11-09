元大阪府知事で弁護士・橋下徹氏（56）が9日放送のフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」（日曜前7・30）に出演。所得制限なしの教育の無償化について持論を展開した。

番組では、国民民主党の玉木雄一郎代表、元内閣官房参与で京大大学院客員教授・本田悦朗氏をゲストに招き、高市政権の物価高対策、ガソリンの暫定税率廃止に伴う代替財源問題についても議論した。

その中で、橋下氏は「高額所得者や高資産者に対して教育無償化なんてやるのは、何の効果があるんですかね」と所得制限なしの教育の無償化について疑問を投げかけた。「すでにお金が十分ある家庭に対して教育費を無償にするっていうのは、今、国会議員たちはみんな有権者に支持を受けると思うとそっちに走っていますけど、それ何の効果があるんですか？」と続けた。

これに、玉木氏は「子供に着目して無償化しようということなんですけど、だから所得の高い世帯に対しては別途ご負担をいただくようなことはやっぱりきちんと考えていかないと所得の再分配の観点からも問題だと思う」と見解。「子育て政策は親の所得というよりも、子供に着目して無償化をしていく。ただ一方で、所得の高い世帯については別途、それは所得税の累進性をどうするのか、こういったことも踏まえて議論していく必要があると思います」と話した。