ここ数年、急速に「本を読まない若い人が増えている」と感じる。彼らに本を読まない理由を訊ねると、若干詭弁に聞こえるところもあるものの、あくまでロジカルな回答が返ってきた。基本的には「我々のような若者はデジタルに慣れ過ぎているので、あなた方高年齢の人とは思考が違うんです」というのが理由である。要するに、「本を読む人は古臭いんですよ」という主張を言葉の端々に感じるのだ。【取材・文＝中川淳一郎】

電話が嫌いというメンタリティ

文化庁が実施した2023年度の「国語に関する世論調査」では、月に1冊も本を読まない人は62.6％でこれは過去最高だという。また、クロス・マーケティング社による2025年「読書に関する調査」では、半年間に読む本が「1冊未満」の人は全体（20〜69歳）で51.6％。この割合は20代と30代男性が最も低く44.5％。もっとも高かったのは40代女性の61.8％だ。

本を読む人が急速に減っている？

こうした数字に目を通していた矢先、立て続けに2人の「読書数年間0冊」に出会った。20代女性と30代男性である。二人の意見を総合すると、読書をしない人というのは、「電話が苦手・嫌い」という人々と、非常によく似たメンタリティを持っているようである。

2017年4月9日、はてな匿名ダイアリーに「不在着信だけ残すのといきなり電話してくるのは相手の時間と行動を拘束する行為だからやめてくれ」という文章が投稿された。これが当時、メールやメッセンジャーに慣れている若年層を中心に大いに共感されたのだ。合理主義を重視する中高年インフルエンサーや起業家もこれには同意した。匿名ダイアリー投稿者は電話をしてくる人間を「電話野郎」と呼ぶと宣言したうえで、嫌いな理由をこう書いた。

〈まずそもそも「電話」というのは、リアルタイムに

・相手の時間を奪う行為で、相手の時間や行動を拘束・制限する行為だということ。

このことをまずわかってほしい。電話はリアルタイムで応答が必要なので、何かをしながら電話はできないんだよ。電話はかならず相手の手がとまる、ということ。電話野郎はまずそのことをどうか、わかってくれ。相手の都合をどうか考えてください。〉

そのうえで、電話の内容は電話で話す必要があるものでもなく、さらに電話野郎は仕事ができない人物である、と、電話野郎にかなり手厳しい意見を述べた。この「時間を奪う」という点が本を読まない理由にも繋がると感じられたのだ。こんな主張である。

「本というものは、長文を全部読まなくては完結しないコンテンツ。しかも、本そのものは面白そうだと思っても、途中ダレてしまうパートが続いたりすることもあるから、タイパも悪いし、そもそも値段が高い」

著者と編集者の決められた手順に従っているだけ

ネットの場合、自分が見たいコンテンツや記事を能動的に探し、一つのコンテンツを完結させるのにそこまで時間がかからないという。さらに、広告が入っているため無料なので、節約もできる。しかもこうも言う。

「本に書かれた情報は大体ネットでも転がっていると思う。著名な作家や研究者が書いたコンテンツは本の形になっているが、ネットの情報でもかなり満足できるレベルの情報は獲得できる。むしろ、『大御所』とされる人の意見よりも、ネットの無名の投稿者や専門家やクリエイターの方が本音で鋭いことを言っているケースも多い」

ここまで言われてしまうと、本の良さはもはや説明できなくなる。「新聞離れ」が2000年代前半に言われた頃、新聞社の宣伝担当者や、記者らは新聞の良さとして「自分が好きな情報だけを取りに行くわけではないから、想定外の情報を得られる」「綿密な取材としっかりとした原稿チェック体制があり、信頼性が高い」などと言った。それでもネットが優勢になってくると、まさかの「朝、新聞配達員が心を込めて配ってくれたことと、インクの匂いのぬくもりがある」などと言いだした。

これはさすがに情緒的過ぎて共感されなかったが、昨今の読売新聞による「誤報」2連発（石破茂元総理の「退陣報道」、東京地検特捜部の「捜査対象者を誤る」）などもあり、さらにネットではオールドメディアのことを「マスゴミ」と呼ぶ流れが強くなっているため、新聞側の言い分も通用しないだろう。

そして、本である。「能動的に情報を取りたい」の話が出たため「仮に本を買った場合も、それは事前の評判を知り、無数にある本の中から一冊を選んだのだから能動的な情報の取り方と言えるのでは？」と聞くと、「とはいっても著者と編集者の決められた手順に従っているだけ」と反論される。

映画にしても、2倍速で見たり、サブスクの動画サイトではつまらなかったら10分で離脱したりもできる時代である。書籍というものがもはや時代遅れになってしまったのだ、と書籍関連の仕事を多数やってきた自分はつくづく痛感したのである。

ただ、「文字」自体がオワコンというわけではないのは、一つの僥倖である。たとえばクリエイターけプラットフォームのnoteでは、1000〜3000字ほどのコンテンツが100〜300円ほどで売れる。これは「推し活」的な側面もあるわけで、出版社も書籍だけでなく、noteや超高額でも熱狂的ファンが買ってくれる「アートブック」に力を入れてもいいのではなかろうか。

